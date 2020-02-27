Остались обломки: разобрали сгоревшее здание рынка «Центральный» для строительства нового в Искитиме

На месте остался стоять только металлический каркас лицевой части здания. Внутри двора видны обломки торговых павильонов. Собственники хотели начать строительство уже в этом году.

Разобрали сгоревший рынок “Центральный” в Искитиме

Разобрали сгоревшие первый и второй этаж здания рынка «Центральный» в Искитиме к 27 февраля. Стоять остался только металлургический каркас лицевой конструкции. Напомним, крупный пожар 8 января охватил все здание в 4600 кв. метров торгового комплекса «Центральный» в Искитиме, где находился рынок. В огне погиб торговавший шапками арендатор Анатолий Овчинников. Заведено уголовное дело. Тело мужчины 50 дней находится в море из-за сложностей с подтверждением его личности. Экспертиза о причине пожара на рынке следственным комитетом идет второй месяц.

Также напомним, что собственники здания обе6щали разобрать сгоревшую конструкцию и построит новое здание в 1500 кв. метров. Строительство собственник и управляющий Олег Фирсов надеялся начать уже в этом году. Как скоро начнется стройка — читайте подробности в ближайшее время.