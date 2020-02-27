Счет на кладбище: Покойнице более года приходят квитанции на оплату капремонта в Бердске

Пенсионеры своевременно оплачивают счета за коммунальные услуги и капремонт

Второй год приходят счета за капремонт на имя умершей жительницы Бердска. Хотя все документы на квартиру давно оформлены на ее супруга.

— Мама умерла 15 ноября 2018 года. Мы все переоформили, электронный город, ЖКХ, на основе свидетельства о смерти. Отец автоматически стал наследником. Когда он пошел оплачивать капремонт на почту, у него спрашивают: Валентина Николаевна? Отец переоформил квартиру на себя, но наши доли с братом в жилье остались. Платежки по оплате ЖКХ приходят на имя отца, везде все нормально. Кроме оплаты за капремонт. Мы пришли на почту, нам сказали, чтобы мы по данному вопросу обращались в расчетно-кассовый центр. Там говорят, что у них все оформлено на имя отца, Николая Александровича. Посоветовали взять свидетельство о смерти и обратиться в МФЦ. Но в МФЦ специалист нам объяснила, что это вопрос фонда модернизации. Необходимы документы, что отец является собственником квартиры. Странно, а как по закону, человека нет, а он оплачивает счета. А мне специалист говорит, что фактически это неправильно, а юридически это верно. Получается: мертвый человек на кладбище оплачивает капремонт. Ну, должна же быть единая база. Дозвонилась я до фонда модернизации, а мне там отвечают, что они к этому отношения не имеют — в реестре должно быть указано, что Николай Александрович собственник квартиры. Но в реестре указано, что Валентина Николаевна. Получается, что мы с братом должны выкупить наследство, потом только отец переоформит документы в юстиции, и счет будет приходить на его имя, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Марина Николаевна.

Каждый месяц на почте при оплате счета за капремонт бердчанин слышит имя своей жены, каждый раз объясняет, что ее нет в живых, давно нет в живых. Каждый раз после визита на почту у него подскакивает давление, и он долго не может прийти в себя. И хотел бы немного забыть о тяжелой утрате, да каждый раз напоминают, вздыхает Николай Александрович.

В Фонде модернизации ЖКХ Новосибирской области объяснили, что для смены владельца жилого помещения в документах необходимо предоставить документ о праве собственности. Это можно сделать как в Фонде, так и в МФЦ. В МФЦ есть форма заявления на смену собственника жилья, с документов специалисты сделают копию и перенаправят в Фонд модернизации. Заявление с приложенной к нему копией права на собственность можно направить и по электронной почте Фонда модернизации.

В данной ситуации, когда право на собственность долевая, нужно разъединить плату каждому по отдельности, либо одному собственнику оплачивать капремонт за всю площадь квартиры. И написать заявление, что необходимо сменить имя собственника на другое.

Первоначально документы о собственниках жилья подавали управляющие компании, но при смене собственника об этом должен сообщить новый собственник, пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в Фонде модернизации ЖКХ Новосибирской области.