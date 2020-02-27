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Счет на кладбище: Покойнице более года приходят квитанции на оплату капремонта в Бердске

12:53 27.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Супругу пенсионерки после каждого визита на почту, где называют имя жены при оплате по счету, становится плохо.

Счет на кладбище: Покойнице более года приходят квитанции на оплату капремонта в Бердске
Пенсионеры своевременно оплачивают счета за коммунальные услуги и капремонт
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Счет на кладбище: Покойнице более года приходят квитанции на оплату капремонта в Бердске

Счет на кладбище: Покойнице более года приходят квитанции на оплату капремонта в БердскеПохоронить или кремировать Бублика? Из праха любимого можно сделать алмаз!Ещё 171 новостей

Второй год приходят счета за капремонт на имя умершей жительницы Бердска. Хотя все документы на квартиру давно оформлены на ее супруга.

— Мама умерла 15 ноября 2018 года. Мы все переоформили, электронный город, ЖКХ, на основе свидетельства о смерти. Отец автоматически стал наследником. Когда он пошел оплачивать капремонт на почту, у него спрашивают: Валентина Николаевна? Отец переоформил квартиру на себя, но наши доли с братом в жилье остались. Платежки по оплате ЖКХ приходят на имя отца, везде все нормально. Кроме оплаты за капремонт. Мы пришли на почту, нам сказали, чтобы мы по данному вопросу обращались в расчетно-кассовый центр. Там говорят, что у них все оформлено на имя отца, Николая Александровича. Посоветовали взять свидетельство о смерти и обратиться в МФЦ. Но в МФЦ специалист нам объяснила, что это вопрос фонда модернизации. Необходимы документы, что отец является собственником квартиры. Странно, а как по закону, человека нет, а он оплачивает счета. А мне специалист говорит, что фактически это неправильно, а юридически это верно. Получается: мертвый человек на кладбище оплачивает капремонт. Ну, должна же быть единая база. Дозвонилась я до фонда модернизации, а мне там отвечают, что они к этому отношения не имеют — в реестре должно быть указано, что Николай Александрович собственник квартиры. Но в реестре указано, что Валентина Николаевна. Получается, что мы с братом должны выкупить наследство, потом только отец переоформит документы в юстиции, и счет будет приходить на его имя, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Марина Николаевна.

Каждый месяц на почте при оплате счета за капремонт бердчанин слышит имя своей жены, каждый раз объясняет, что ее нет в живых, давно нет в живых. Каждый раз после визита на почту у него подскакивает давление, и он долго не может прийти в себя. И хотел бы немного забыть о тяжелой утрате, да каждый раз напоминают, вздыхает Николай Александрович.

В Фонде модернизации ЖКХ Новосибирской области объяснили, что для смены владельца жилого помещения в документах необходимо предоставить документ о праве собственности. Это можно сделать как в Фонде, так и в МФЦ. В МФЦ есть форма заявления на смену собственника жилья, с документов специалисты сделают копию и перенаправят в Фонд модернизации. Заявление с приложенной к нему копией права на собственность можно направить и по электронной почте Фонда модернизации.

В данной ситуации, когда право на собственность долевая, нужно разъединить плату каждому по отдельности, либо одному собственнику оплачивать капремонт за всю площадь квартиры. И написать заявление, что необходимо сменить имя собственника на другое.

Первоначально документы о собственниках жилья подавали управляющие компании, но при смене собственника об этом должен сообщить новый собственник, пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в Фонде модернизации ЖКХ Новосибирской области.

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От редакции

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Аноним, 27 февраля 2020 14:03
Фонд модернизации жилья- ещё та контора! Документы на приватизацию давно были оформлены, а зарегистрированы пару лет назад. Право собственности до момента регистрации не переходит. Но фонд выставлял счета с момента появления. Конечно я не платил. Пару раз отправлял обращение по обратной связи на сайте, но всё оставалось по прежнему. А требовалось им только уточнить в реестре. И вот только когда отправил им заявление с приложением сканы на приватизацию и выписку из реестра (благо всё это можно сделать по электронке на сайте), только тогда они сделали перерасчёт и аннулировали мой "долг"... А что бы отца не гонять, практически всё можно платить через интернет.

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