Смягчить приговор экспертизой черного Peugeot пытаются обвиняемые в убийстве Ирины Синельниковой из Бердска

Ирину Синельникову убили при продаже автомобиля 11 января 2019 года

Затягивается судебное разбирательство в отношении убийц 34-летней бердчанки Ирины Синельниковой в Кемеровском областном суде. Напомним, обвиняемые в жестоком убийстве Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов будут находиться в СИЗО до мая.

Пока что дата следующего судебного заседания открыта. Это связано с проведением экспертизы состояния и цены черного Peugeot убитой Ирины Синельниковой. Такое решение принял 7 февраля судья Кемеровского областного суда, который рассматривает уголовное дело. В этот же день прокурор озвучила ходатайство о назначении товароведческой экспертизы.

— Если сумма будет меньше, чем заявили во время следствия, тогда будет другая классификация по части 3, а не 4 статьи 162 УК РФ. Убийство все равно было, — поделился мнением в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» бердский адвокат обвиняемого Юрий Миронов сегодня, 27 февраля.

Напомним, 31 января, прокурор Кемеровской области Анжелика Егорова так и не озвучила предполагаемое наказание для убийц 34-летней бердчанки Ирины Синельниковой. Сторона защиты решила оспорить оценку черного Peugeot, из-за которого Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов жесткого расправились с Ириной Синельниковой в начале январе 2019 года.

Оглашение приговора ждет не только семья покойной, но и весь Бердск. Ведь столь изощренное и спланированное убийство шокировало бердчан. Проститься с Ириной в Богоявленский храм Бердска пришли сотни бердчан.

Станислав Белоусов заявил, что стоимость похищенного автомобиля — 200 тыс. рублей, а по данным оценки — 280 тыс. рублей. Стоит отметить, что экспертизу автомобиля проводят в Новосибирске.

Искал весь Бердск

Страшная трагедия произошла 11 января 2019 года. Мама двоих детей поехала продавать Peugeot и пропала. Несколько дней ее искал, кажется, весь Бердск. А 14 января пришли трагические новости — Ирину нашли мертвой в районе горнолыжного курорта Танай на Кузбассе. Спустя несколько дней задержали ее предполагаемых убийц — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Дмитрия Фурсова из Бердска Юрий Миронов, Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицает.

Версия следствия

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова.

Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января 2019-го Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Обвиняемые, по версии следствия, продали в Кузбассе Peugeot за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Но тогда не было определенности, где состоится громкий процесс — в Новосибирске или в Кузбассе, где нашли тело убитой бердчанки. В начале октября судья Новосибирского облсуда направила дело по подсудности в Кемеровский областной суд.

Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст.325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч.2 пункты ж, з (убийство группой по предварительному сговору) уголовного кодекса РФ. По этим статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицает.

— Он признает свои действия, только оценивает их не правильно. Он полагает, что он ее не убивал, хотя все действия он описывает. И электрошокер и так далее. И в отношении кражи золота, оба обвиняемых заявляют, что ничего подобного не было. Доказательства того, что золотые изделия были, подтверждаются только со слов ее сожителя. В тот момент Константин и Ирина Синельниковы были разведены. Он привез в суд ярлычки с ювелирных изделий, но без чеков. Мы этот факт не подтверждаем,- рассказал адвокат Юрий Миронов.— Приговор будет однозначно обвинительный. Ну а какой он будет, я сказать не могу. Я представляю интересы своего клиента, защищаю его, какой бы он мерзавец не был. Послушаем, что скажет прокурор. И они ( Фурсов и Белоусов — прим. ред.) понимают, что будет обвинительный приговор.

В режиме видеосвязи гособвинитель и адвокаты поговорили с братом погибшей женщины, признанным потерпевшей стороной, 24 января. Потерпевшая сторона пока не заявляла о возмещении материальных затрат, но брат погибшей Ирины Синельниковой уже подал иск о возмещении морального ущерба в 3 миллиона рублей — по 1,5 миллиона с каждого из подсудимых. Один из задержанных, Дмитрий Фурсов, попросил снизить сумму иска до 500 000 рублей.