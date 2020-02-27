Такси от банка. Переводить деньги через банкоматы заставляют мошенники в новой схеме обмана

Новая схема подразумевает, что жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до АТМ.

Такси от банка — это мошенничество!

Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев. По его словам, несколько человек обратились в кредитную организацию с жалобами: им звонили с номера, который начинался с «8 800», и сообщали, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому дальнейшие действия разворачивались по новому сценарию.

— Клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков — это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника, — продолжил Алексей Голенищев.

В Сбербанке также зафиксировали такую схему мошенничества, рассказали там «Известиям». Услуга «такси от банка» стала популярной в последнее время — попытки обмана таким способом стали регистрироваться внутри банковского сообщества, подтвердил наличие проблемы управляющий директор Абсолют Банка Олег Кусеров. Он отметил, что такой сценарий направлен в основном на людей преклонного возраста, которых легко обмануть. При этом клиентам не дают времени на раздумья.

Применение подобной схемы зафиксировала и служба безопасности Ак Барс Банка, сообщили «Известиям» в кредитной организации. Там добавили, что сумма ущерба от таких операций может составлять десятки тысяч рублей: обычно обманутый клиент совершает несколько денежных переводов, не превышающих 15 тыс.

По словам директора департамента информбезопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, который также знает о новом сценарии обмана, затраты злоумышленников на трансфер по сравнению с «прибылью» минимальны. По ожиданиям эксперта, число подобных инцидентов в крупных городах будет только увеличиваться.

Банк России неоднократно обращал внимание на мошенническую схему, при которой злоумышленники обманным путем вынуждают человека совершить операцию по переводу денег через банкомат: сервис «такси от банка» — ее разновидность, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники банков при подозрении на совершение несанкционированной операции со счета клиента никогда не будут предлагать ему совершать какие бы то ни было операции через банкоматы.

Сервис заказа автомобилей есть в некоторых кредитных организациях, но он доступен лишь лицам с премиальным обслуживанием, знает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Он отметил, что люди пожилого возраста к категории таких клиентов обычно не относятся. С одной стороны, пенсионерам не к кому обратиться за помощью в ситуации, когда говорят о попытке кражи денег с карты, а с другой — им требуется общение и ощущение заботы, пояснил топ-менеджер.

По данным ЦБ и Агентства по страхованию вкладов, порядка 40% пенсионеров имеют вклады. Средний размер каждого из них — 450 тыс. рублей, отметил руководитель отдела аналитики и спецпроектов компании по кибербезопасности InfoWatch Андрей Арсентьев. Также у пожилых людей могут быть крупные суммы и на картах. Получается, заказывая трансфер потенциальной жертве, мошенники рискуют несколькими сотнями рублей ради возможного крупного «куша» в сотни тысяч, подчеркнул он. По словам эксперта, если злоумышленник сам выступит водителем, то для него возрастает риск «засветиться» у банкомата и попасть в зону видимости камеры, хотя этот вариант и обойдется дешевле.

— Подобные мошенничества не проходят без участия менеджеров банковских отделений, которые могут разглашать банковскую тайну о размере вклада знакомым злоумышленникам. Бороться с уводом средств с помощью социальной инженерии как по сценарию «такси от банка», так и по любому другому помогут системы антифрода, которые отслеживают подозрительную активность клиентов, и DLP-системы для защиты от утечек информации из банков, — считает Андрей Арсентьев.

Эта схема, как и другие разновидности социальной инженерии, крайне опасна, поскольку клиент добровольно отдает деньги мошенникам, уверен начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков. Он пояснил: вернуть украденные таким способом деньги банк не сможет, а возможность компенсировать потери появляется только при обращении в правоохранительные органы.

Количество украденных социнженерами денег ограничивается только доверчивостью клиентов и степенью профессионализма злоумышленников, поэтому основной метод борьбы — повышение финансовой грамотности населения, согласен замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. По его словам, что касается новой схемы, то здесь особенно важна беседа с клиентами возраста «60+».

По мнению Геннадия Салыча из «Фридом Финанс» лучший вариант предотвратить такие хищения — показывать социальную рекламу по телевизору, ведь клиенты пенсионного возраста действительно редко пользуются онлайн-банком и интернетом.

Источник: Известия