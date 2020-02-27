Чиновничий исход: Уволилась начальник земельных отношений мэрии Бердска Светлана Бахарева

Ее последний рабочий день в бердской мэрии — 28 февраля. Уже на следующей неделе Светлана Бахарева приступит к работе в администрации Новосибирского района. В команду Андрея Михайлова ушел третий чиновник из администрации Бердска.

Светлана Бахарева уже не начальник отдела земельных отношений

Увольняется из администрации Бердска начальник земельных отношений Светлана Бахарева. завтар, 28 февраля, ее последний рабочий день в бердской горадминистрации. В мэрии Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что Светлана Бахарева вступила в команду главы Новосибирского района Андрей Михайлова. Именно там она будет трудиться марта 2020 года.

По сведениям достоверного источника, увольнение сразу трех сотрудников горадминистрации было неожиданным. По некоторым данным, на новую работу Светлану Бахареву «переманил» уже уволившийся чиновник Бердска.

Напомним, буквально 21 февраля «Курьер. Среда. Бердск» сообщал об увольнении Сергея Носова, заместителя главы Бердска по социальной политике. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, с 3 марта он будет работать в органах власти Новосибирского района.

По информации редакции, Сергей Анатольевич будет выполнять в районной администрации те же функции, что и в Бердске — курировать в ранге замглавы социальные вопросы — образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцобеспечение.

Напомним, с 4 февраля Новосибирский район возглавляет бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он выиграл конкурс на пост руководителя территории. До этого он был заместителем министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области, а ранее работал и.о. мэра Бердска после задержания за взятку избранного в 2011 году градоначальником Ильи Потапова.

— Я принял предложение Андрея Геннадьевича. Идет движение. Работы я никогда не боялся, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 21 февраля Сергей Носов.

Несмотря на то, что теперь чиновнику предстоит курировать 18 сельсоветов, территориально разбросанных, его это нисколько не смущает, поскольку «все известно, все на виду». По его словам, семья поддержала выбор, хотя понимает, что фронт работы гораздо больше, чем в Бердске. А зарплата при этом не вырастет — все в соответствии с законодательством.

— К тому месту, к которому прикипел, всегда остается сожаление — были отношения, люди, дела. Но впереди новые свершения, идеи, горизонты, которые надо достигать, — заявил Сергей Анатольевич, отметив, что пока не знает имя своего преемника. — Этот вопрос нужно не мне задавать, а главе города.

В бердской мэрии он работает 2 марта последний день. И уже 3-го числа приступает к выполнению своих обязанностей в должности замглавы Новосибирского района.

Кроме того, вчера, 26 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал об увольнении еще одного чиновника из Бердска — начальника управления градостроительства Федора Каравайцева. Он не работает в мэрии Бердска с 21 февраля. Федор Васильевич также будет трудится на благо Новосибирского района в тандеме с Сергеем Носовым и Светланой Бахаревой.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров сообщил, что обязанности начальника управления градостроительства с 25 февраля исполняет Юлия Матвеева, возглавлявшая в управлении отдел градостроительства. Есть сведения о том, что еще один сотрудник администрации Бердска покинет работу ради сотрудничества с Андреем Михайловым.