Экстренное предупреждение: штормовой ветер и снег с дождем идут в Бердск

Ветер достигнет 20 м/с

Ночью 27 февраля в Омской области, во второй половине дня в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, усиление ветра до 7-12 м/с с порывами до 20 м/с, колебания температуры воздуха от -8˚С ночью до +3˚С днём. На федеральных автомобильных дорогах обслуживающие организации будут работать в усиленном режиме. Уважаемые водители, выбирайте скоростной режим в соответствии с дорожными условиями, не препятствуйте работе дорожной техники! (Прогноз погоды — по данным Западно-Сибирского УГМС).

Источник: Сибуправтодор