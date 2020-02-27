Магистром психологии стал депутат из Бердска

Андрей Некрасов является заместителем депутатского комитета по социально политике, образованию, культуре, туризму и спорту

С окончанием магистратуры поздравил спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин на февральской сессии депутата Андрея Некрасова в Бердске.

Андрей Васильевич окончил магистратуру Новосибирского педуниверситета, факультет практической и клинической психологии, и получил психолого-педагогическое образование. 17 февраля он защитил магистерскую диссертацию. И получил четвертое высшее образование, отметил Бадьин.

Справка

Андрей Некрасов — депутат избирательного округа №24 в Бердске (ул. Красная Сибирь, 114; Рогачева, 8, 10, 11а, 14, 16; Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; территории СНТ «Мичуринец», «Земляничка», заместитель председателя комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту.

Андрей Васильевич родился 12 октября 1957 года.

Образование: высшее, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, 1979 год, Новосибирский государственный педагогический институт, 1994 год, Сибирская академия государственной службы, 2003 год.