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Магистром психологии стал депутат из Бердска

20:30 27.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Андрей Некрасов получил четвертое высшее образование.

Магистром психологии стал депутат из Бердска
Андрей Некрасов является заместителем депутатского комитета по социально политике, образованию, культуре, туризму и спорту

С окончанием магистратуры поздравил спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин на февральской сессии депутата Андрея Некрасова в Бердске.

Андрей Васильевич окончил магистратуру Новосибирского педуниверситета, факультет практической и клинической психологии, и получил психолого-педагогическое образование. 17 февраля он защитил магистерскую диссертацию. И получил четвертое высшее образование, отметил Бадьин.

Справка

Андрей Некрасов — депутат избирательного округа №24 в Бердске (ул. Красная Сибирь, 114; Рогачева, 8, 10, 11а, 14, 16; Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; территории СНТ «Мичуринец», «Земляничка», заместитель председателя комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту.

Андрей Васильевич родился 12 октября 1957 года.

Образование: высшее, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, 1979 год, Новосибирский государственный педагогический институт, 1994 год, Сибирская академия государственной службы, 2003 год.

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От редакции

У вас больше высших образований?

Владимир, 27 февраля 2020 15:56
!!!И как это ему поможет?
Аноним, 27 февраля 2020 19:54
НВР:
Нет, только три. На что мне мать-покойница сказала: ну и дурак ты, Вася. Умным людям одного образования хватает, а у тебя целых три. А каким был бестолковым, таким и остался.
Василий, 27 февраля 2020 20:08
Не знаю-не знаю. Хотя лично встречался с ним будучи студентом в 1963. После его лекции-выступления в профкоме пытали его о будущем СССР и мирового человечества. На что он отвечать не стал, сказав, что он не предсказатель, а вот "ваши мысли я читать могу, что Вам и продемонстрировал в актовом зале."
Так что ему, как и Ванге приписывают то, чего не было.
Аноним, 27 февраля 2020 21:22
От души посмешил Василий ,в 63 году Некрасову от силы было 6 лет, какую лекцию он мог вам прочесть?
Аноним, 27 февраля 2020 23:09
Что пристали к человеку?Он с доменцией борется-не дает мозгам засохнуть.
Аноним, 27 февраля 2020 23:35
Вот к кому папе ученика матерщинника обратиться надо! Поможет или нет не знаю, но пробелы в матерном наверняка у ребёнка поправит!
АнтиЯ, 27 февраля 2020 23:46
По фото сразу видно образованного человека....

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