Приговор за смерть летчика на аэродроме «Бердск-Центральный» в 3 года условно вступил в силу

В апелляции отказал Новосибирский облсуд Владимиру Моргачеву, который выпустил в полет неисправный самолет «Вильга». Воздушное судно разбилось вместе с пилотом Сергеем Дадыкиным.

Владимира Моргачева обвиняли в смерти пилота Сергея Дадыкина

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском городском суде 26 февраля, вступил в законную силу приговор в отношении Владимира. Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 30 января 2020 года жалоба осужденного Моргачева на приговор Бердского горсуда от 27 сентября 2019 года оставлена без удовлетворения. Его признали виновным в гибели летчика Сергея Дадыкина в августе 2017 года на аэродроме «Бердск-Центральный».

Напомним, что Владимир Моргачев подавал апелляцию в ноябре прошлого года. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщала начальник отдела судебного делопроизводства Новосибирского областного суда Арпине Симонян 13 ноября.

Приговором Бердского суда Моргачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, на срок два года. Наказание в виде лишения свободы назначено условно, с испытательным сроком в три года.

Суд установил, что Моргачев, являясь лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать правила безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в период с 28 апреля 2017-го по 11 августа 2017 года в Бердске совершил нарушение указанных правил, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека.

Также Росимущество подал иск Моргачеву на 2 млн рублей за самолет «Вильга», который разбился. И этот гражданский иск тоже будет рассматриваться в Новосибирском областном суде.

Напомним, в 11 августа 2017 года на самолете «Вильга» авиационного клуба ДОСААФ на аэродроме «Бердск-Центральный» разбился опытный летчик Сергей Дадыкин. В его смерти обвинили замначальника авиаклуба Владимира Моргачева. Два года длилось судебное следствие по делу Моргачева. Он на 15 листах написал о своей невиновности в гибели Дадыкина. Проводился судебный эксперимент. Основной причиной падения самолета признали выкрутившуюся шпильку руля высоты. По мнению обвинения, Моргачев знал о неисправности воздушного судна, но все равно выпустил его в работу, не проверив тщательно перед вылетом.

Моргачева обвинили в том, что он не исполнил свои служебные обязанности. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека и по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.