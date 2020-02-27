Зэков не пустят в Бердск? Депутаты хотят «без балагана» обсудить возможность открытия ИЦ на базе бригады спецназа ГРУ

Совещание без прессы и общественности в закрытом формате проведут ради определения позиций каждого народного избранника и получения официальных ответов от чиновников — будет или нет в городе колония или исправительный центр ФСИН.

В Бердске прошли одиночные пикеты против размещения в военном городке исправительного центра

Утром в пятницу, 28 февраля, бердские депутаты соберутся, чтобы высказать свою позицию о возможном открытии в военном городке исправительного центра УФСИН. Инициатором встречи стал депутат Николай Сычев, Еще 21 февраля он разослал коллегам по депутатскому корпусу свое предложение. Его не устроило то, что на сессии горсовета Бердска 20 февраля тему размещения объектов ФСИН на территории бывшей бригады спецназа ГРУ проигнорировали.

— Я сожалею, что на прошедшей сессии не было проведено обсуждение этого столь важного для жителей вопроса и не было принято официального обращения в соответствующие структуры. И как факт — волна народного возмущения не утихает. Считаю, что депутатам нужно вернуться к этому вопросу, пока доверие избирателей к нам еще есть, — обратился Николай Федорович к коллегам.

Он напомнил, что не раз публично высказывал свою позицию по объектам Минобороны, расположенных в границах Бердска. Сычев, по его словам, полностью разделяет мнение депутата Андрея Некрасова, который в течение трех лет ведет переписку с различными ведомствами, чтобы выяснить судьбу как бердского гарнизона, так и недостроенных домов Министерства обороны. Но внятного ответа так и не получил.

— Все эти сооружения построены и недостроены на наши деньги — налогоплательщиков. И то, что мы наблюдаем последнее время — как Минобороны их неэффективно использует — это факт. Не нужны они вам, так отдайте народу, муниципальной власти для гражданского использования. Но не превращайте военное ведомство в коммерческую структуру с несвойственными ему функциями, — аргументировал Николай Сычев.

Зэков не будет?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», местная власть планировала использовать базу бердского военного гарнизона под патриотическое воспитание. На территории бывшей 67-й десантной бригады ГРУ хотели создать сибирский центр подготовки «Юнармии», а на базе 337-го вертолетного полка — кадетский корпус. Но вместо этого Минобороны отдает здания под архив налоговой инспекции, Федеральной службе исполнения наказания под исправительный центр. Факт передачи одного здания УФСИН «Курьер. Среда. Бердск» официально подтверждали в пресс-службе Центрального военного округа. Помнится, несколько лет назад на здания войсковой части претендовала компания PepsiCo.

Но в середине февраля 2020-го, когда бердская общественность всколыхнулась, информацию о появлении в городе объектов ФСИН опровергли мэр Бердска Евгений Шестернин, начальник ГУ ФСИН по Новосибирской области и даже губернатор Андрей Травников.

Вице-мэры Бердска Жанна Шурова и Владимир Захаров вместе с «Курьер. Среда. Бердск» убедились — строительства в бердском гарнизоне не ведется, заключенных там нет. Все же бердчане группируются: проводят акции протеста и создали инициативную группу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый одиночный пикет против ИЦ прошел 22 февраля. Активистка Наталья Слесарева стояла с плакатом недалеко от КПП бригады и возле мэрии. Люди не верят, что колония или ИЦ не появятся в Бердске. Мол, успокоили народ, а зэки вес равно поселятся в городе. Напомним, что в исправительном центре содержаться приговоренные к обязательны работам. ИЦ является своего рода общежитием. Но осужденным разрешено свободно перемещаться по населенному пункту.

В закрытом формате — без балагана

Совещание депутатов будет закрытым для прессы и общественности, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Николай Сычев считает это правильным: каждый из депутатов выскажет свое отношение к возникшей проблеме, чтобы горсовет как представительный орган местного самоуправления выработал какую-то общую позицию, получил ответы от чиновников, если возникнут вопросы. Это рабочее совещание депутатского корпуса, на котором не предусмотрено осуждение с общественностью, подчеркнул Сычев.

— Я предложил депутатам собраться в любое удобное время. Малый совет назначил дату. Я поинтересовался у Бадьина (спикер горсовета — прим. ред.), в каком формате будет проходить встреча. Он предложил сначала собраться в закрытом режиме, чтобы разобраться в теме. Ведь некоторые народные избранники не в курсе проблемы, не владеют полной информацией. А после этой встречи уже будем определяться, вынести ли вопрос на публичное обсуждение, донести ли до общественности. Я посчитал это правильным, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович сегодня, 27 февраля.

По его мнению, после встречи в узком кругу каждый из депутатов может сам рассказать избирателям своего округа о позиции своей и всего горсовета относительного открытия в Бердске учреждения ФСИН. Как считает Сычев, открытость — одно из обязательных условий хорошей работы депутата. А в 2021 году в Бердске будут выбирать новый состав представительного органа местного самоуправления.

— Думаю, многие депутаты против открытия исправительного центра. Но считаю, что на заседании 28 февраля не стоит устраивать балаган, который обязательно будет, если оно пройдет не в закрытом формате. Мы в спокойной обстановке обсудим, получим информацию. Может быть, примем решение официально обратиться за разъяснениями в Минобороны, ФСИН, другие органы. Хотелось бы понять: если администрация получила официальное письмо о том, что ИЦ не будет, пусть покажет, мы должны увидеть официальные ответы. Бердчане подписи собирают «в публичном пространстве» против колонии или исправительного центра, но сами они никуда не обращались. Так что есть о чем поговорить депутатам между собой, — рассказал Николай Сычев.