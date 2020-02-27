Все детские пособия, материнский капитал и денежные выплаты на детей в 2020 году в Новосибирской области

Размеры пособий и льгот для родителей, имеющих детей и проживающих в Новосибирской области. И Бердске. Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс.

Все детские пособия, материнский капитал и выплаты на детей в 2020 году в Новосибирской области

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ, ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ И ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно статье 2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и части 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» субъекты РФ вправе за счет средств своих бюджетов устанавливать дополнительные меры поддержки граждан, имеющих детей.

В данной Справочной информации содержатся сведения о мерах поддержки, установленных законодательством Новосибирской области.

О мерах поддержки, установленных федеральным законодательством, см. Справочную информацию.

Оглавление к справочной информации:

1 . Пособие на ребенка в Новосибирской области

2 . Областной семейный капитал в Новосибирской области

3 . Поддержка многодетных семей в Новосибирской области

4 . Меры поддержки граждан, имеющих детей-инвалидов, детей с наследственными заболеваниями, ВИЧ-инфицированных детей, в Новосибирской области

5 . Денежные выплаты усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям в Новосибирской области

6 . Меры поддержки малоимущих граждан, имеющих детей, в Новосибирской области

7 . Меры поддержки молодой семьи в Новосибирской области

8 . Об остальных мерах поддержки в Новосибирской области

1. Пособие на ребенка в Новосибирской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» нормативными правовыми актами субъекта РФ устанавливаются размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с применением критериев нуждаемости.

Законом Новосибирской области от 29.12.2004 N 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» устанавливается право на получение ежемесячного пособия на ребенка.

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации — до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области по основным социально-демографическим группам населения.

Размер пособия на ребенка индексируется в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Данная мера поддержки назначается и выплачивается с применением установленного для Новосибирской области районного коэффициента

Порядок предоставления ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 145-п.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание на ребенка на ребенка одинокой матери (одинокого отца) на ребенка разведенных родителей на ребенка, потерявшего одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на ребенка, один из родителей (оба родителя) которого лишен (лишены) родительских прав С 01.01.2020 1,04 344,90 517,35 517,35 517,35 517,35 517,35 517,35 Закон Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ

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<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

2. Областной семейный капитал в Новосибирской области

Законом Новосибирской области от 30.09.2011 N 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» устанавливается право на получение областного семейного капитала.

Данная мера поддержки распространяется на граждан РФ, проживающих на территории Новосибирской области (в том числе приемные семьи) не менее трех лет, при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры поддержки, предусмотренные Законом Новосибирской области от 30.09.2011 N 125-ОЗ.

Данная мера поддержки предоставляется однократно.

Размер областного семейного капитала подлежит индексации в соответствии с коэффициентом, установленным законом об областном бюджете Новосибирской области.

Правила подачи заявления о выдаче сертификата на областной семейный капитал и выдачи сертификата на областной семейный капитал установлены приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 21.11.2011 N 832. Порядок рассмотрения заявления о распоряжении средствами областного семейного капитала, перечень необходимых документов, порядок и сроки перевода областного семейного капитала установлены постановлением Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 N 525-п.

Согласно информации, размещенной на сайте Минтруда и соцразвития НСО http://mtsr.nso.ru/page/2134 , размер данной меры поддержки составляет 108 160 рублей.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2020 1,04 114 649,6 Закон Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ

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<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2019 1,04 110 240 Закон Новосибирской области от 25.12.2018 N 332-ОЗ С 01.01.2018 1,00 106 000 Закон Новосибирской области от 12.12.2017 N 234-ОЗ С 01.01.2017 1,00 106 000 Закон Новосибирской области от 28.12.2016 N 128-ОЗ С 01.01.2016 1,00 106 000 Закон Новосибирской области от 24.12.2015 N 23-ОЗ С 01.01.2015 1,00 106 000 Закон Новосибирской области от 22.12.2014 N 500-ОЗ С 01.01.2014 1,00 106 000 Закон Новосибирской области от 10.12.2013 N 401-ОЗ С 01.01.2013 1,06 106 000 Закон Новосибирской области от 17.12.2012 N 284-ОЗ С 01.01.2012 установлен базовый размер — 100 000 Закон Новосибирской области от 30.09.2011 N 125-ОЗ ——————————— <*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

3. Поддержка многодетных семей в Новосибирской области

3.1. Ежемесячная денежная выплата

Законом Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» устанавливается право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется выплата.

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей (опекунов, попечителей), указанных в удостоверении многодетной семьи, в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет при условии, что на день обращения за выплатой среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой доход населения Новосибирской области, который ежегодно устанавливается на соответствующий финансовый год Правительством Новосибирской области в целях предоставления данной меры социальной поддержки.

На 2020 год среднедушевой доход населения Новосибирской области в целях предоставления указанной выплаты определен в размере 24 972,0 рубля ( постановление Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 504-п).

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 N 12-п.

Период Размер Основание С 01.01.2013 В размере величины прожиточного минимума для детей, установленном на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется выплата постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 N 12-п

3.2. Единовременная денежная выплата при поступлении ребенка

в первый класс или в образовательную организацию высшего

образования в Новосибирской области

Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 N 179-п «О Порядке предоставления единовременных денежных выплат при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования» устанавливается право на получение единовременной денежной выплаты при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (не старше 23 лет) при поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования.

Период Размер (в рублях) Основание при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области при поступлении ребенка из многодетной семьи (не старше 23 лет) в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования С 04.05.2013 5 000 10 000 постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 N 179-п

3.3. Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды обучающихся

Законом Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» устанавливается право на получение ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды обучающихся для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 26.03.2012 N 154-п.

Период Размер (в рублях, на каждого ребенка) Основание С 17.04.2012 2 000 постановление Правительства Новосибирской области от 26.03.2012 N 154-п

3.4. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей

Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 N 322-п «О ежегодной выплате на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи» установлено право на получение ежегодной выплаты на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста.

Данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области в расчете на душу населения на день обращения за ежегодной выплатой.

Период Размер (в рублях) Основание С 05.09.2015 300 постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 N 322-п

3.5. Единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья

Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 N 197-п «О единовременной денежной выплате на ремонт, строительство и приобретение жилья многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей» устанавливается право на получение единовременной денежной выплаты на ремонт, строительство и приобретение жилья многодетными семьями, имеющими пять и более несовершеннолетних детей.

Период Размер (в рублях) Основание С 15.05.2012 100 000 постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 N 197-п

3.6. Единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка

Законами Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и от 05.12.2016 N 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» устанавливается право получить взамен земельного участка единовременную денежную выплату.

Данная мера поддержки распространяется на граждан, имеющих трех и более детей, в том числе принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц, нуждающихся в жилых помещениях и состоящих на учете для предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Размер выплаты индексируется в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Период Размер (в рублях) Основание для граждан, имеющих трех детей для граждан, имеющих четырех детей для граждан, имеющих пять и более детей С 01.01.2020 216 000 288 000 360 000 Закон Новосибирской области от 05.12.2016 N 112-ОЗ

3.7. Иные меры поддержки

Законом Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» устанавливаются иные меры поддержки для многодетных семей.

N Мера поддержки Основание 1 Первоочередное предоставление мест в имеющих государственную аккредитацию государственных образовательных организациях высшего образования Новосибирской области или государственных профессиональных образовательных организациях Новосибирской области для детей, сдавших единый государственный экзамен, при прочих равных условиях Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 2 Первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 3 Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% (для семей, имеющих пять и более детей, — в размере 50%) платы за коммунальные услуги, но не более 30% (для семей, имеющих пять и более детей, — не более 50%) от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена многодетной семьи Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 4 Обеспечение питанием на льготных условиях обучающихся государственных общеобразовательных организаций Новосибирской области, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, — детей из многодетных семей Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 5 Право бесплатного проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам — в объеме, установленном Правительством Новосибирской области, для детей, обучающихся в образовательных организациях всех типов, на основании специального месячного проездного билета Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 6 Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, приобретаемыми по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 7 Бесплатные образовательные услуги государственных организаций дополнительного образования детей Новосибирской области, муниципальных организаций дополнительного образования детей, расположенных на территории Новосибирской области Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 8 Посещение на льготных условиях детьми из многодетных семей учреждений и организаций культуры, находящихся в ведении Новосибирской области Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 9 Содействие многодетным родителям (опекунам, попечителям), желающим создать крестьянские (фермерские) хозяйства, в выделении земельных участков Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 10 Первоочередное бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с Законом Новосибирской области от 05.12.2016 N 112-ОЗ Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 11 Содействие в трудоустройстве многодетных родителей (опекунов, попечителей) Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 12 Предоставление в первоочередном порядке детям в возрасте от 7 лет и до 17 лет включительно путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Новосибирской области (для семей, имеющих пять и более детей) Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 13 Право бесплатного проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в объеме, установленном Правительством Новосибирской области, для одного из родителей (опекунов, попечителей) на основании приобретаемого специального месячного проездного билета (для семей, имеющих пять и более детей) Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ 14 Приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей постановление Правительства Новосибирской области от 09.07.2012 N 322-п 15 Приобретение жилых помещений для предоставления по договору социального найма многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, признанным малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях постановление Правительства Новосибирской области от 22.02.2019 N 47-п 16 Первоочередное обеспечение детей из многодетных семей учебной литературой из библиотечного фонда областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области постановление Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 121-п

4. Меры поддержки граждан, имеющих детей-инвалидов, детей с наследственными заболеваниями, ВИЧ-инфицированных детей, в Новосибирской области

4.1. Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида

Законом Новосибирской области от 12.03.1999 N 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» устанавливается право граждан, имеющих ребенка-инвалида, на получение ежемесячной социальной выплаты.

Размер выплаты индексируется в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Порядок предоставления ежемесячной социальной выплаты установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 09.11.2016 N 367-п.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2020 1,04 343,95 Закон Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ

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<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2019 1,04 330,72 Закон Новосибирской области от 25.12.2018 N 332-ОЗ С 01.01.2018 1,0 318 Закон Новосибирской области от 12.12.2017 N 234-ОЗ С 01.01.2017 1,0 318 Закон Новосибирской области от 28.12.2016 N 128-ОЗ С 20.11.2016 установлен базовый размер — 318 постановление Правительства Новосибирской области от 09.11.2016 N 367-п ——————————— <*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

4.2. Ежемесячная выплата на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета

Законом Новосибирской области от 12.03.1999 N 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» устанавливается право на получение ежемесячной выплаты на питание граждан, имеющих ребенка-инвалида с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета.

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), постоянно проживающего на территории Новосибирской области совместно с ребенком, до достижения им возраста 18 лет.

Размер выплаты индексируется в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Порядок предоставления ежемесячной выплаты на питание установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.11.2016 N 370-п.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2020 1,04 630,57 Закон Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ

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<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2019 1,04 606,32 Закон Новосибирской области от 25.12.2018 N 332-ОЗ С 01.01.2018 1,0 583 Закон Новосибирской области от 12.12.2017 N 234-ОЗ С 01.01.2017 1,0 583 Закон Новосибирской области от 28.12.2016 N 128-ОЗ С 26.11.2016 установлен базовый размер — 583 постановление Правительства Новосибирской области от 15.11.2016 N 370-п ——————————— <*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

4.3. Ежемесячная компенсация расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях

Приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 12.05.2014 N 484 «Об утверждении Порядка выплаты семьям, воспитывающим 3-х и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях» устанавливается право семей, воспитывающих трех и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, на получение ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях.

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей (опекунов, попечителей), воспитывающих трех и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе (имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида третью степень ограничения способности к самообслуживанию).

Компенсация выплачивается на каждого ребенка и рассчитана только на оплату действий работника (работников), оказывающего (оказывающих) социальные услуги по месту жительства (пребывания) ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в соответствии с заключенным трудовым договором.

Период Размер (в рублях) Основание С 24.05.2014 15 000 приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 12.05.2014 N 484

4.4. Ежемесячная выплата на питание детей с наследственными заболеваниями

Законом Новосибирской области от 29.12.2004 N 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» устанавливается право на получение ежемесячной выплаты на питание детей с наследственными заболеваниями.

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей (опекунов, попечителей), единственного родителя (опекуна, попечителя), являющегося гражданином РФ, имеющего ребенка (детей) с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, постоянно проживающего на территории Новосибирской области совместно с ребенком, до достижения им возраста 18 лет.

Размер ежемесячной выплаты индексируется в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Порядок предоставления ежемесячной выплаты на питание установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.11.2016 N 370-п.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2020 1,04 630,57 Закон Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ

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<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2019 1,04 606,32 Закон Новосибирской области от 25.12.2018 N 332-ОЗ С 01.01.2018 1,0 583 Закон Новосибирской области от 12.12.2017 N 234-ОЗ С 08.04.2017 установлен базовый размер — 583 Закон Новосибирской области от 29.12.2004 N 255-ОЗ ——————————— <*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

4.5. Ежемесячная выплата гражданам, имеющим ВИЧ-инфицированного ребенка (детей)

Законом Новосибирской области от 29.12.2004 N 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» устанавливается право граждан, имеющих ВИЧ-инфицированного ребенка (детей), на получение ежемесячной выплаты.

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей (опекунов, попечителей), единственного родителя (опекуна, попечителя), являющегося гражданином РФ, имеющего ВИЧ-инфицированного ребенка (детей), постоянно проживающего на территории Новосибирской области совместно с ребенком, до достижения им возраста 18 лет.

Размер ежемесячной выплаты индексируется в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Порядок предоставления ежемесячной выплаты на питание установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 23.05.2017 N 193-п.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2020 1,04 343,95 Закон Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ

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<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2019 1,04 330,72 Закон Новосибирской области от 25.12.2018 N 332-ОЗ С 01.01.2018 1,0 318 Закон Новосибирской области от 12.12.2017 N 234-ОЗ С 08.04.2017 установлен базовый размер — 318 Закон Новосибирской области от 29.12.2004 N 255-ОЗ ——————————— <*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

4.6. Иные меры поддержки семей с детьми-инвалидами

Законом Новосибирской области от 12.03.1999 N 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» устанавливается право на первоочередное обеспечение детей-инвалидов местами в дошкольных образовательных организациях, медицинских и иных организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение.

5. Денежные выплаты усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям в Новосибирской области

5.1. Ежемесячные выплаты на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством

Законом Новосибирской области от 15.12.2007 N 175-ОЗ «Об опеке и попечительстве в Новосибирской области» устанавливается право на получение ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, с учетом возрастных категорий детей.

Размер ежемесячных денежных средств подлежит индексации в соответствии с коэффициентом, установленным законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание на ребенка до 6 лет на ребенка с 6 до 18 лет С 01.01.2020 2,68 9 380 11 148,80 Закон Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ

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<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание на ребенка до 6 лет на ребенка с 6 до 18 лет С 01.01.2019 2,58 9 030 10 732,80 Закон Новосибирской области от 25.12.2018 N 332-ОЗ С 01.01.2018 2,58 9 030 10 732,80 Закон Новосибирской области от 12.12.2017 N 234-ОЗ С 01.01.2017 2,58 9 030 10 732,80 Закон Новосибирской области от 28.12.2016 N 128-ОЗ С 01.01.2016 2,02 7 070 8 403,20 Закон Новосибирской области от 24.12.2015 N 23-ОЗ С 01.01.2015 2,02 7 070 8 403,20 Закон Новосибирской области от 22.12.2014 N 500-ОЗ С 01.01.2014 2,02 7 070 8 403,20 Закон Новосибирской области от 10.12.2013 N 401-ОЗ С 23.07.2013 установлен базовый размер — 3 500 4 160 Закон Новосибирской области от 17.11.2006 N 53-ОЗ ——————————— <*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

5.2. Ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям

Законом Новосибирской области от 15.12.2007 N 175-ОЗ «Об опеке и попечительстве в Новосибирской области» устанавливается право приемных родителей на получение ежемесячного денежного вознаграждения.

Данная мера поддержки распространяется на приемных родителей, осуществляющих права и обязанности опекуна (попечителя) по договору о приемной семье.

Размер ежемесячного вознаграждения увеличивается по одному из следующих оснований:

— за каждого ребенка, принятого на воспитание в семью приемных родителей сверх одного приемного ребенка, в размере 20% от базовой части;

— за каждого принятого на воспитание ребенка-инвалида или ребенка, который в соответствии с медицинским заключением имеет ограниченные возможности здоровья либо хроническое заболевание, в размере 20% от базовой части.

Размер ежемесячного вознаграждения индексируется одновременно с индексацией должностных окладов или фондов оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Новосибирской области.

Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.10.2019 4,3% 12 401,87 постановление Правительства Новосибирской области от 11.09.2019 N 361-п

———————————

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

Архив (2017 — 2018) Период Коэффициент индексации Размер (в рублях) <*> Основание С 01.01.2018 4% 11 890,58 постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2017 N 469-п С 08.04.2017 установлен базовый размер — 11 433,25 Закон Новосибирской области от 15.12.2007 N 175-ОЗ ——————————— <*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

5.3. Денежная выплата на личные расходы и культурно-массовые мероприятия

Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» устанавливается право обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими основного общего образования, но не более чем до достижения 20 лет, на обеспечение денежными средствами на личные расходы и культурно-массовые мероприятия.

Данная мера поддержки предоставляется ежемесячно в размере, определяемом из расчета 4% от сумм денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, выплачиваемых в расчете на одного ребенка в месяц, установленных законодательством Новосибирской области, которые подлежат индексации в соответствии с коэффициентом, установленным законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Порядок предоставления выплаты установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 50-п.

Период Размер (в рублях) <*> Основание на ребенка до 6 лет на ребенка с 6 до 18 лет С 01.10.2020 375,20 445,92 Закон Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ

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<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

Архив (2017 — 2018) Период Размер (в рублях) <*> Основание на ребенка до 6 лет на ребенка с 6 до 18 лет С 01.01.2019 361,20 429,28 Закон Новосибирской области от 25.12.2018 N 332-ОЗ С 01.01.2018 361,20 429,28 Закон Новосибирской области от 12.12.2017 N 234-ОЗ С 26.02.2017 установлен базовый размер 361,20 429,28 Закон Новосибирской области от 17.11.2006 N 53-ОЗ, Закон Новосибирской области от 28.12.2016 N 128-ОЗ, постановление Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 50-п ——————————— <*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.

5.4. Иные меры поддержки приемных семей

Законом Новосибирской области от 15.12.2007 N 175-ОЗ «Об опеке и попечительстве в Новосибирской области» устанавливается право приемной семьи на получение компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.

Приемной семье, принявшей на воспитание одного или двух приемных детей, компенсируется 30% платы за коммунальные услуги (но не более 30% от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена приемной семьи), приемной семье, количество детей в которой не менее трех, с учетом родных и приемных, — 50% платы за коммунальные услуги (но не более 50% от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена приемной семьи).

6. Меры поддержки малоимущих граждан, имеющих детей, в Новосибирской области

6.1. Единовременная денежная выплата малоимущей семье, в которой одновременно родились двое или более детей

Законом Новосибирской области от 05.12.1995 N 29-ОЗ «О социальной помощи на территории Новосибирской области» и постановлением Правительства Новосибирской области от 22.07.2019 N 281-п «Об установлении размера, порядка и условий предоставления социальной помощи на территории Новосибирской области» устанавливается право малоимущей семьи на получение социальной помощи в связи с рождением в семье одновременно двух и более детей.

Данная мера поддержки распространяется на малоимущие семьи, в которых одновременно родились двое и более детей, обратившиеся за получением социальной помощи не позднее одного года со дня рождения детей, а также при условии, что ребенок (дети) не находится (не находятся) на полном государственном обеспечении в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и отсутствует ограничение судом в родительских правах, лишение родительских прав в отношении ребенка (детей), в связи с рождением которого (которых) возникло право на получение социальной помощи.

Период Размер (в рублях) Основание С 04.08.2019 5 000 постановление Правительства Новосибирской области от 22.07.2019 N 281-п

6.2. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей

Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 N 322-п «О ежегодной выплате на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи» установлено право на получение ежегодной выплаты на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста.

Данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области в расчете на душу населения на день обращения за ежегодной выплатой.

Период Размер (в рублях) Основание С 05.09.2015 300 постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 N 322-п

6.3. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми

Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» и постановлением Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 N 422-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» установлено право родителей на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

Данная мера поддержки предоставляется родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующей в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.

Данная мера поддержки предоставляется ежеквартально.

Период Размер Основание на первого ребенка на второго ребенка на третьего ребенка С 12.10.2013 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Новосибирской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Новосибирской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Новосибирской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 N 422-п

6.4. Льготное питание детей из малоимущих семей

Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» устанавливается право детей из малоимущих семей — обучающихся государственных общеобразовательных организаций Новосибирской области, муниципальных общеобразовательных организаций и государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области на обеспечение двухразовым питанием (завтраки и обеды) на льготных условиях, а на период прохождения учебной практики и производственной практики в организациях вне места обучения — на получение денежной выплаты на питание.

Порядок предоставления данной меры поддержки установлен постановлениями Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 N 81-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, — детей из многодетных и малоимущих семей» и от 13.07.2015 N 251-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Новосибирской области и в государственных профессиональных образовательных организациях Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области».

7. Меры поддержки молодой семьи в Новосибирской области

7.1. Дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка

Законом Новосибирской области от 12.07.2004 N 207-ОЗ «О молодежной политике в Новосибирской области» устанавливается право молодой семьи на получение дополнительного пособия при рождении ребенка.

Данная мера поддержки распространяется на семьи, в которых оба супруга (единственный родитель в неполной семье) имеют гражданство РФ и проживают на территории Новосибирской области, при этом возраст одного из супругов (единственного родителя в неполной семье) на момент рождения ребенка не достиг 30-ти лет.

Порядок выплаты дополнительного пособия установлен постановлением администрации Новосибирской области от 18.05.2006 N 38-па.

Период Размер (в рублях) Основание при рождении первого ребенка при рождении второго ребенка при рождении третьего ребенка С 01.06.2006 6 000 12 000 18 000 постановление администрации Новосибирской области от 18.05.2006 N 38-па

7.2. Денежная выплата на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях

Законом Новосибирской области от 12.07.2004 N 207-ОЗ «О молодежной политике в Новосибирской области» устанавливается право на получение денежной выплаты на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

Данная мера поддержки предоставляется молодым семьям в случае, если оба родителя (единственный родитель) являются обучающимися по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования и государственных профессиональных образовательных организациях и проживают на территории Новосибирской области, на каждого ребенка, посещающего дошкольную образовательную организацию, и выплачивается в течение периода обучения родителей (единственного родителя) в учебных заведениях и посещения ребенком дошкольной организации.

Размер выплаты не может превышать сумму фактических затрат родителей на оплату содержания ребенка с учетом получения иных форм социальной поддержки на оплату за присмотр и уход за ребенком в дошкольной организации.

Порядок предоставления денежной выплаты установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 N 223-п.

Период Размер (в рублях, на одного ребенка) Основание С 27.06.2015 не более 600 постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 N 223-п

8. Об остальных мерах поддержки в Новосибирской области

8.1. Единовременная денежная выплата семьям, в которых родилась двойня или тройня

Приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 22.05.2014 N 557 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты семьям, в которых родилась двойня или тройня» установлено право семей, в которых родилась двойня или тройня, а также более трех детей одновременно, на получение единовременной денежной выплаты.

Данная мера поддержки предоставляется одному из родителей, являющемуся гражданином РФ, проживающему на территории Новосибирской области на момент рождения детей и на момент обращения за выплатой, в семье которого, начиная с 1 января 2014 года, родилась двойня или тройня, а также более трех детей одновременно.

Период Размер (в рублях) Основание С 02.06.2014 5 000 приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 22.05.2014 N 557

8.2. Субсидии на компенсацию части расходов по оплате коммерческого найма жилых помещений

Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.07.2012 N 366-п «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями по договорам коммерческого найма жилых помещений» установлено право граждан, имеющих в составе семьи двоих или более несовершеннолетних детей, признанных органом местного самоуправления по месту их жительства малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на получение субсидий на компенсацию части расходов по оплате коммерческого найма жилых помещений.

Данная мера поддержки предоставляется одному из членов семьи в течение срока действия договора коммерческого найма жилого помещения, но не более двух лет.

Период Размер Основание С 08.08.2015 70% от фактически оплаченных гражданином платежей по договору коммерческого найма постановление Правительства Новосибирской области от 30.07.2012 N 366-п

8.3. Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет

Законом Новосибирской области от 28.09.2012 N 255-ОЗ «О регулировании отношений в сфере охраны здоровья граждан в Новосибирской области» и постановлением Правительства Новосибирской области от 20.04.2015 N 147-п «Об обеспечении полноценным питанием детей в возрасте до трех лет» устанавливается право на обеспечение полноценным питанием по рецептам лечащих врачей детей в возрасте до трех лет, относящихся к одной из следующих категорий:

1) дети первого и второго года жизни из малоимущей семьи, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Новосибирской области, и признанной малоимущей в порядке, установленном действующим законодательством;

2) дети-инвалиды первого и второго года жизни;

3) дети первого и второго года жизни, находящиеся под опекой;

4) дети первого и второго года жизни из многодетных и приемных семей;

5) дети первого и второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя;

6) дети первого и второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей;

7) дети третьего года жизни по медицинским показаниям.

Порядок предоставления данной меры поддержки установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 20.04.2015 N 147-п.

8.4. Пособие ребенку погибшего военнослужащего

Законом Новосибирской области от 11.10.2004 N 225-ОЗ «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих» установлено право детей погибших военнослужащих на получение ежемесячного денежного пособия.

Данная мера поддержки предоставляется детям погибших военнослужащих до достижения ими возраста 18 лет, а обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях — до окончания обучения.

Данная мера поддержки предоставляется ежемесячно.