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Розыск: изрезал людей и сбежал неизвестный в меховой кепке в Бердске

21:00 27.02.2020 Фото: lemmex.ru
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Полиция объявила розыск мужчину из-за нападения с ножом на жителей улицы Лунной.

Розыск: изрезал людей и сбежал неизвестный в меховой кепке в Бердске
Мужчина в меховой кепке порезал людей

Жителя Бердска объявили в розыск за нападение на людей с ножом, об этом «Курьер.Среда. Бердск» сообщил достоверный источник.

Сегодня, 27 февраля, в одном из домов на улице Лунной произошла потасовка. Один из участников схватился за нож и ударил обидчика. Истекающий кровью человек смог вызвать сотрудников правоохранительных органов. А вот опасный мужчина с ножом скрылся. Его объявили в розыск. Среди примет беглеца, которые «Курьер. Среда. Бердск» сообщил источник, выделяется худощавое телосложение, рост 175-180 см, черная куртка, и черная меховая шапка с козырьком.

Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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От редакции

Поймают?

Аноним, 27 февраля 2020 15:54
Соколов его быстренько найдёт
Аноним, 27 февраля 2020 16:51
Весеннее обострение началось
Аноним, 27 февраля 2020 17:45
По всякому, потерпевший и злодей, знакомы...
костя, 27 февраля 2020 22:00
Редакция в своем репертуаре!!! Порезал Людей. Вы пишите что человека. Слов на Вас нет!!!

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