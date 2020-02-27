Розыск: изрезал людей и сбежал неизвестный в меховой кепке в Бердске

Мужчина в меховой кепке порезал людей

Жителя Бердска объявили в розыск за нападение на людей с ножом, об этом «Курьер.Среда. Бердск» сообщил достоверный источник.

Сегодня, 27 февраля, в одном из домов на улице Лунной произошла потасовка. Один из участников схватился за нож и ударил обидчика. Истекающий кровью человек смог вызвать сотрудников правоохранительных органов. А вот опасный мужчина с ножом скрылся. Его объявили в розыск. Среди примет беглеца, которые «Курьер. Среда. Бердск» сообщил источник, выделяется худощавое телосложение, рост 175-180 см, черная куртка, и черная меховая шапка с козырьком.

Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.