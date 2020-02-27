Самозанятые: Как легализовать свой бизнес с налогом 4% в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, кто может стать самозанятым, а кто нет. И какие есть преимущества у новой системы налогообложения.

Самозанятыми могут быть кондитеры и парикмахеры

Кто такой самозанятый и как им стать, интересуются жители Бердска. Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Новосибирской области Елена Перемитина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что дает новый налоговый режим жителям Бердска.

Итак, с 1 января 2020 года налог на профессиональный налог или налог для самозанятых действует на территории Новосибирской области. Пилотный проект этой системы налогообложения начал работать в 2019 году в Москве, Московской области, Калужской области и республике Татарстан.

— В чем смысл этой системы? Это специальный режим налогообложения более льготный по сравнению с общим режимом налогообложения. Самое главное — это не новый налог, а новая система. Облагаются по ней доходы, полученные человеком. Им может быть как индивидуальный предприниматель, так и физическое лицо, — рассказала Елена Анатольевна сегодня, 27 февраля.

Но, чтобы стать частью этой налоговой системы, человек не должен иметь наемных работников, получать доходы не от работодателя, и размер доходов в год не должен превышать 2 400 000 рублей.

Кому нельзя быть самозанятым

Есть виды деятельности для которых применения новой системы налогообложения не приемлемо. Это перепродажа товаров, посреднические услуги, работа по договорам комиссии или агентским договорам, продажа объектов недвижимости, том числе по договорам переуступки права или инвестиционным договорам. Не получится стать самозанятым и если человек стает в аренду коммерческую недвижимость или земельные участки, работает адвокатом, нотариусом, оценщиком или ведет частную практику.

Все остальное может быть переведено на новую налоговую систему, самые распространенные примеры это — репетиторство, услуги нянь, услуги по уходу за престарелыми или больными людьми, изготовление продукции собственного производства, например, пошив одежды или изготовление кондитерской выпечки. Таксисты или водители. Осуществляющие грузоперевозки, также могут стать самозанятыми. Зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить налог в 4% могут и физлица, сдающие в длительную или посуточную аренду жилье.

Преимущества новой системы

В чем преимущество этой системы — она более льготная. Там низкие ставки. Если услуга оказана физическому лицу, то ставка налога составит 4% от дохода. Если юридическому лицу, то ставка составит 6% от дохода. Нет обязательной уплаты страховых взносов в отличии от деятельности по другим режимам для предпринимателей. Не нужна контрольно-кассовая техника, нет никакой отчетности, — отметила Елена Анатольевна.

Мобильное приложение

Вся работа в этом режиме осуществляется через мобильное приложение «Мой налог». Его можно скачать с сайта федеральной налоговой службы. Именно в нем происходит регистрация самозанятого, фиксация доходов. Мобильное приложение даже само считает налог и принимает его оплату. Приложение можно скачать на любой гаджет.

При регистрации в этом приложении, нужно подтвердить свои персональные данные и сделать фото. Опять же через приложение. Персональные данные попадают в базу данных ФНС, идентифицируется и в личный кабинет приложения приходит сообщение об успешной регистрации в качестве самозанятого.

Если система не сможет найти человека, то персональные данные нужно будет перепроверить. Вдруг, был неверно введен ИНН или дата рождения, и это не позволяет идентифицировать лицо, — рассказывает Елена Анатольевна.

Интерес к этой системе налогообложения в Бердске есть, сказала Елена Перемитина. На 25 февраля в статусе самозанятых зарегистрировались 368 бердчан.

Легализованный бизнес

Все доходы в мобильном приложении регистрирует сам самозанятый. При этом у недобросовестных предпринимателей может появиться идея ухода от налогов. Елена Перемитина предупреждает: заказчик может потребовать чек, поэтому избежать отчетности — неизбежно. К слову сказать, чек выдает то же самое приложение «Мой налог». В этом случае осуществляется контроль заказчиком, а приложение фиксирует доход.

— Если человек продал торт и эта услуга стоила 1000 рублей, то самозанятый фиксирует эту сумму в мобильном приложении. Сведения об этом доходе будут доступны налоговому органу. Автоматически за один календарный месяц доход накапливается. Нужно только указать, кому оказана услуга – физическому или юридическому лицу. Программа сама посчитает налог, применит к доходу правильную ставку и рассчитает налог. Эта система предлагает соблюдение законодательства, легализации бизнеса, но при низкой налоговой ставке, — подчеркнула Елена Анатольевна.

Эта система налогообложения добровольна. Например, раньше человек платил налог от дохода с аренды своей недвижимости в размере 13%. Теперь это сумма может изрядно сократиться. Для тех, кто раньше скрывал свои доходы от бизнеса, новая система — приемлемый способ легализовать свои доходы.

— Изначально люди, которые регистрировались в качестве самозанятых, а их было более 300 000 в 4 субъектах, они чаще всего выбирали виды деятельности доходы от сдачи в аренду квартир и такси. Когда человек работает с агрегаторами, у них не заключен трудовой договор. Соответственно, у водителя возникает необходимость декларировать доход по ставке 13%. А здесь есть возможность существенно снизить налоговую нагрузку, — резюмирует начальник межрайонной ИФНС №3 Новосибирской области.

Самозанятые и пенсия

Пенсионные баллы в данном случае не формируются — нет обязательной уплаты страховых взносов. Но выход есть всегда. Можно работать официально инженером, а вечером таксовать и декларировать свой доход.

Есть и другой вариант: самозанятыми могут быть люди, которые уже сформировали свои пенсионные баллы.

— На первых порах, когда бизнес только развивается и человек не планирует всю жизнь быть самозанятым, а хочет попробовать и посмотреть, как у него этот бизнес пойдет, то на этапе становления бизнеса как раз можно использовать новую систему налогообложения. Ели все получается хорошо и при этом хочется формировать пенсионные взносы, то можно перейти на другой режим, — рассказала Елена Перемитна.

Кроме того, самозанятый может заключить договор с пенсионной службой и в рамках договорных отношений формировать будущую пенсию.