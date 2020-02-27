Вызов прыжка: сломала позвоночник после падения в школе 10-летняя девочка в Омске

Игра «Вызов прыжка» стала опасной

На прошлой неделе, 20 февраля, в детскую городскую клиническую больницу №3 была госпитализирована 10-летняя девочка. Врачи диагностировали у ребенка растяжение связок грудного отдела позвоночника и закрытый неосложненный компрессионный перелом трех позвонков.

Установлено, что травмы девочка получила в результате падения с высоты собственного роста на территории школы, где она учится. В региональном Минздраве отказались комментировать информацию о травме девочки, сославшись на то, что на это нет согласия родителей школьницы.

Напомним, что на выходных портал Om1.ru сообщал об опасной игре, которая набирает обороты среди школьников. Ее называют «Вызов прыжка». Суть «игры» в том, чтобы три человека подпрыгнули одновременно. В этот момент стоящего посередине ребенка подсекают под ноги, в результате чего он с силой падает на пол, вызывая смех окружающих.

Медики предупреждают, что подобная забава может стать причиной сотрясения мозга, перелома позвоночника и даже повлечь летальный исход.

Источник: om1.ru