Опасный Бердск: непроходимым стал город из-за гололеда и снежных накатов на дорогах и тротуарах

Падают и калечатся люди на дорогах Бердска

Неочищенные и скользкие бердские дороги и тротуары продолжают возмущать горожан. Люди медленно передвигаются по городу, боясь упасть на скользких дорогах. Но это их не спасает. Сегодня, 27 февраля, женщина, переходила ул. К. Маркса и рухнула на проезжую часть так, что без посторонней помощи не смогла подняться. Е помогли встать прохожие, подобрали отлетевшую на несколько метров сумку. Пострадавшая больно ударилась головой, скорее всего, повредила ногу, поэтому собралась пойти в больницу.

Накануне на невозможность пройти по тротуару на главной улице Бердска пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» пенсионерка Зоя Петровна, живущая на 11-м квартале.

— В этом году снег не счищают вдоль ул. Ленина. Высота тротуара по отношению к проезжей части — сантиметров 60. Я, например, прошу кого-нибудь, чтобы мне помогли спуститься. Женщина везет ребенка на коляске, так на этих накатах ребенок аж вверх ногами переворачивается, — рассказала Зоя Петровна, отметив, что такая ситуация наблюдается от 11-го квартала до «Старого универмага».

Пожилая бердчанка позвонила в управление ЖКХ и высказала претензии. Там ей не поверили.

— Я предложила начальнику самому посмотреть — и не на машине проехать, а пешком пройти по тротуару. Пусть он попробует спуститься с накатов. Ему придется не одной бабушке руку подать. На следующий день снова позвонила. Начальник мне сказал, что надо подождать, чтобы снег немного обмяк, что бензин надо для уборки снега. Такого еще никогда не было! Всегда чистили до самого основания. У нас придомовую территорию не чистили, так тротуар наравне с дорогой, а у соседних домов огромные накаты. Как и на пешеходном переходе. Я начала переходить возле магазина «Мария-Ра» за газетой, так еле спустилось — очень высоко и скользко, — описала проблему Зоя Петровна.

В разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров тоже не поверил, что тротуары в неухоженном состоянии:

— Тротуары чистят, только сейчас проявляются гололедные явления, будем посыпать. 60 см накат не может быть. 5-10 см, да, соглашусь, что есть. Я соглашусь, что такое может быть в дальнем углу улицы Кирова, но не на Ленина, точно. Поверх тротуарной плитки, конечно, есть снежок. Я дал задание посыпать пешеходные трафики, основные места.

Тем не менее Владимир Николаевич пообещал лично проверить состояние тротуаров и пешеходных переходов на ул. Ленина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане уже жаловались на снежные накаты на тротуарах по улицам Комсомольской, Лелюха, Ленина, Первомайской. Передвижение по ним превращалось в преодоление полосы препятствий с риском для жизни. И тогда, пару недель назад, Захаров обещал лично оценить обстановку.

Накат на ул. К. Маркса между проезжей частью и парковкой недавно стал причиной ДТП. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», РАВ-4, заезжавший на парковку у дома №21, занесло на обледенелой глыбе снега так, что он врезался в припаркованную «Тойоту». Владельцу РАВа придется компенсировать автоледи ремонт «Тойоты», а кроме того, вложиться в восстановление своего автомобиля.