Сексолог Игорь Лях: Жена требует секса, а муж хочет выспаться

Причин отказа множетсво: от банального страха заражения венерическими заболевания, нежелания рожать еще одного ребенка до недовольства своей роли в сексе.

Важно договариваться, вы занимаетесь сексом один раз в год или два раза в день

«Что делать, если жена хочет секса, а я хочу просто выспаться?»,- с таким вопросом частенько обращаются к сексологу мужчины за 40.

— Супружество — это соглашение. В разных культурах оно разное. У кого-то супруги приобретают полное право собственности друг над другом. Есть традиции и нормы, которые влияют на регламент сексуальной жизни. В идеале лучше договариваться заранее. Важно договариваться — вы занимаетесь сексом один раз в год или два раза в день, — говорит Игорь Лях.

Есть три группы семей.



Первая группа — мужчина только тогда мужчина, когда он всегда готов и способен к сексу. Неважно, он устал или нет. Когда напряжение достигает пика, он идет к сексологу. Он пришел с работы уставший, а жена-домохозяйка склоняет его к близости, говоря: Ты же любишь меня, давай!

Вторая группа включает себя женщин, всегда готовых к выполнению супружеского долга, а мужчина отказать не считает себя вправе.

В третьей группе семей партнеры договариваются. В зависимости от обстоятельств: беременность, маленькие дети, договоренность пересматривается. Таких семей большинство. И бывает, что муж обиделся на жену — у нее подгорели сырники. А жена злится, что муж купил российский сыр вместо «Гауды». Каждый ждет от партнера проявление инициативы. И секс может отсутствовать месяцами. Новые переговоры — это новое напряжение. Зачастую пары обращаются к психологу и заключают новый договор.

Чтобы понять, почему супруг избегает близости, разберитесь, в каком браке вы живете. Если вы вступали в традиционный брак, а потом оказались в европейском, нужно понять, когда произошло изменение супружеского соглашения и что этому способствовало. Надо уметь говорить о сексе, о своих желаниях, фантазиях.

Причин отказа множество. От банального страха заражения венерическими заболевания, нежелания рожать еще одного ребенка или недовольством своей роли в сексе. Иногда мужчины отказывают женщине в сексе, чтобы подчеркнуть свое доминантное положение или для формирования чувства вины, ощущения неуверенности.

— Женщине можно попробовать влюбить в себя мужчину. Надеть красивое белье и устроить ужин при свечах, а мужу — хотя бы побриться и вымыть руки. Не зная причины, невозможно дать совет. Длительный отказ от секса — сообщение о физическом, психическом или социальном неблагополучии. Это может быть звоночком серьезного гормонального заболевания. И здесь поможет только специалист, — убежден сексолог.

Семейная жизнь — это ежедневный и еженочный компромисс. Бывает так, что да, ты уставший после адски тяжелого дня ложишься в постель с одной только мыслью — выспаться. Но жена сначала делает тебе легкий массаж, а потом дело доходит до близости. И вы засыпаете счастливыми.