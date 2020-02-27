Управлять фондом с 5 млрд рублей будет дочь министра обороны Ксения Шойгу

Ожидается, что за время работы фонд поддержит около 20 венчурных проектов, инвестиции в каждый могут составить 50–300 млн руб.

Ксения Шойгу — дочь главы Минобороны

АФК «Система» создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию «Кэпитал Перформ». Новая структура планирует готовить стартапы для экосистем стратегических инвесторов. Мнения экспертов о перспективах фонда расходятся: одни не видят у него «добавленной ценности», другие, наоборот, отмечают расширенные возможности.

АФК «Система» запускает четвертый венчурный фонд Sistema SmartTech, который сосредоточится на инвестициях в стартапы на ранней стадии. Управляющим партнером фонда станет Ксения Шойгу, главой совета директоров — управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов. Об этом “Ъ” рассказали представители АФК и госпожи Шойгу.

Целевой объем фонда составит 5 млрд руб., его якорным инвестором будет АФК с инвестициями до 1,5 млрд руб. Другие партнеры не раскрываются. Sistema SmartTech создается на восемь лет с инвестиционным периодом пять лет. Ожидается, что за время работы фонд поддержит около 20 венчурных проектов, инвестиции в каждый могут составить 50–300 млн руб.

Новый фонд должен стать «проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями», отметила Ксения Шойгу. По словам Артема Сиразутдинова, Sistema SmartTech будет инвестировать в проекты преимущественно российского происхождения, отдавая предпочтение стартапам с перспективой продажи стратегическому инвестору, для которого они могут стать частью экосистемы.

В семействе фондов АФК уже есть Sistema Venture Capital с прицелом на проекты на стадии роста, Sistema Asia Fund на рынках Индии и Юго-Восточной Азии и Rusnano Sistema SICAR с «Роснано», вкладывающий в растущие технологичные компании с фокусом на проекты для «умного города».

Ксения Шойгу с 2015 года занимается организацией спортивных проектов в рамках «Лиги героев». Ей принадлежит 59% в ООО «Кэпитал Перформ», которое владеет долями в трех компаниях, в том числе MedPoint24, осуществляющей медицинские осмотры таксистов в Москве и Подмосковье.

Новому фонду будет полезно участие госпожи Шойгу в качестве управляющего партнера, рассуждает председатель совета директоров кадрового агентства Top Contact Артур Шамилов. «Практика показывает, что фонды зачастую приглашают известных людей, у которых широкая сеть контактов, сильны PR- или GR-навыки и есть опыт реализации междисциплинарных проектов. Потенциально это может дать доступ к новым контактам, информации и проектам, например, связанным с государством и госкомпаниями»,— полагает он.

Конкуренция на ранних стадиях инвестирования растет, отмечает основатель A.Partners и организатор «Венчурного барометра» Алексей Соловьев: «Поэтому инвесторам нужно предлагать не только деньги, но и добавленную ценность за их пределами». В случае с новым фондом АФК «Система» эта ценность неочевидна, хотя, безусловно, у команды достаточно опыта в области венчурного инвестирования, считает он. Проектов для раннего инвестирования на рынке хватает, для нескольких новых венчурных фондов еще точно есть место, возражает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Кроме того, «Система» может предложить не только деньги, но и стратегическое взаимодействие, как в случае с YouDo, исходно получившим инвестиции от Sistema VC, а затем — от МТС, добавляет он. Также стоит ожидать, что требования к российским стартапам у нового фонда могут быть выше, поскольку у АФК есть «насмотренность на международные сильные команды», полагает управляющий партнер AltaClub Артем Новосартов, надеясь, что это положительно скажется на культуре инвестиций и подготовке стартапов к работе с инвесторами.

Источник: Коммерсант