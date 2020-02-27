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Пересмотрят штрафы за нарушения ПДД в новом КоАП

17:31 27.02.2020 Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Люди возмутились резкому увеличению штрафов, Минюст пошел на попятную.

Пересмотрят штрафы за нарушения ПДД в новом КоАП
Штрафы могли вырасти в разы

Штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые значительно увеличены, пересмотрят в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы Минюста Дениса Новака.

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», — сказал Новак. Он уточнил, что главная цель КоАП — не собираемость штрафов.

Минюст РФ 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

Источник: ТАСС

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