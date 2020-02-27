27.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

75 дней до Победы: живем мы в землянках под градом огневых пуль и снарядов, но мы их не боимся

21:00 27.02.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
0

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Созинов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: живем мы в землянках под градом огневых пуль и снарядов, но мы их не боимся
Приходиться быть частенько под градом огневых пуль и снарядов

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля, каждый день на сайте выходит письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

БОЕВОЙ НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТ С ФРОНТА
ВСЕМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ!.

Будьте уверены, мои родные, в новом году я стойко буду драться за Родину и за вас. Буду бить немецких захватчиков до полного истребления! Смерть немецким оккупантам!

Здравствуйте, дорогая моя семья! Здравствуй, Шура и дорогие деточки мои Зоичка и Вовочка. Шлю я Вам всем свой сердечный привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни. Деточки и милая моя жена Шура, я получил от Вас письмо 3/I-41 г., писанное 8/XII-41 г., за которое очень сердечно благодарю Вас.

Милая жена Шура, домой меня ожидайте только с победой, пока не разгромим врага, но зимой мы должны в эти морозные месяцы разгромить и к весне вернуться домой, когда растает снег, а может быть, и раньше, в конце зимы, так и говори веселее. Деток не расстраивай их. Бывайте чаще на свежем воздухе с детками, и приучай их дышать через нос. Пусть они бегают по морозу, закрепляются понемногу каждый день.
Адрес: Полевая почта, станция № 791
Стр. полк № 201 . Батальон 2-ой взвод связи.
Созинову Ф.Н.

Шура скажу немного о себе. Живем мы в землянках и проводим время на снегу, уже привыкли. Сам себя чувствую здоровым. Только приходиться быть частенько под градом огневых пуль и снарядов, но мы их не боимся, уже привыкли и знаем, как защищаться.

Шура, пиши новости, как Вы живете. Пока, до свидания, остаемся живы и здоровы и того Вам желаю всем, Шура, Зоя и Володя. Жду ответ. 5/I-42 г.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы храните письма?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

После дембеля узнал о долге в 13 млн рублей житель Москвы. Год пользовались его потерянной картой 5
22:00 27-02-2020
После дембеля узнал о долге в 13 млн рублей житель Москвы. Год пользовались его потерянной картой
Рекордные 8 трлн рублей положили на свои счета в банках россияне 1
21:45 27-02-2020
Рекордные 8 трлн рублей положили на свои счета в банках россияне
Скончался от электрошокера полицейских уснувший пассажир такси в Иркутске 1
21:30 27-02-2020
Скончался от электрошокера полицейских уснувший пассажир такси в Иркутске
БердскНовым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска 15
21:30 27-02-2020
Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска
БердскПамятник установят трагически погибшему на пожаре директору СШ "Бердск" Валерию Блинову
21:15 27-02-2020
Памятник установят трагически погибшему на пожаре директору СШ
Пять лет без Немцова: власти согласовали пикет памяти Бориса Немцова в Петербурге 1
21:15 27-02-2020
Пять лет без Немцова: власти согласовали пикет памяти Бориса Немцова в Петербурге
БердскВсе детские пособия, материнский капитал и денежные выплаты на детей в 2020 году в Новосибирской области 1
21:12 27-02-2020
Все детские пособия, материнский капитал и денежные выплаты на детей в 2020 году в Новосибирской области
БердскУволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля 22
21:08 27-02-2020
Уволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля
БердскСчет на кладбище: Покойнице более года приходят квитанции на оплату капремонта в Бердске 3
21:00 27-02-2020
Счет на кладбище: Покойнице более года приходят квитанции на оплату капремонта в Бердске
Бердск75 дней до Победы: живем мы в землянках под градом огневых пуль и снарядов, но мы их не боимся
21:00 27-02-2020
75 дней до Победы: живем мы в землянках под градом огневых пуль и снарядов, но мы их не боимся