75 дней до Победы: живем мы в землянках под градом огневых пуль и снарядов, но мы их не боимся

Приходиться быть частенько под градом огневых пуль и снарядов

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля, каждый день на сайте выходит письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

БОЕВОЙ НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТ С ФРОНТА

ВСЕМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ!.



Будьте уверены, мои родные, в новом году я стойко буду драться за Родину и за вас. Буду бить немецких захватчиков до полного истребления! Смерть немецким оккупантам!

Здравствуйте, дорогая моя семья! Здравствуй, Шура и дорогие деточки мои Зоичка и Вовочка. Шлю я Вам всем свой сердечный привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни. Деточки и милая моя жена Шура, я получил от Вас письмо 3/I-41 г., писанное 8/XII-41 г., за которое очень сердечно благодарю Вас.

Милая жена Шура, домой меня ожидайте только с победой, пока не разгромим врага, но зимой мы должны в эти морозные месяцы разгромить и к весне вернуться домой, когда растает снег, а может быть, и раньше, в конце зимы, так и говори веселее. Деток не расстраивай их. Бывайте чаще на свежем воздухе с детками, и приучай их дышать через нос. Пусть они бегают по морозу, закрепляются понемногу каждый день.

Адрес: Полевая почта, станция № 791

Стр. полк № 201 . Батальон 2-ой взвод связи.

Созинову Ф.Н.

Шура скажу немного о себе. Живем мы в землянках и проводим время на снегу, уже привыкли. Сам себя чувствую здоровым. Только приходиться быть частенько под градом огневых пуль и снарядов, но мы их не боимся, уже привыкли и знаем, как защищаться.

Шура, пиши новости, как Вы живете. Пока, до свидания, остаемся живы и здоровы и того Вам желаю всем, Шура, Зоя и Володя. Жду ответ. 5/I-42 г.