Остановили разрушение старого вокзала в Бердске после возмущения общественности

Активист Владимир Сорокин уверен, что благодаря поднятой шумихе 100-летнее здание вокзала пока не тронули. Но в отсутствии «важных» бердских чиновников сейчас для ликвидации здания самое время.

Старый вокзал Бердска сейчас за строительным забором

Бердский общественник Владимир Сорокин, который много лет борется за сохранение здания старого железнодорожного вокзала сообщил, что пока приостановлено его разрушение. Ранее он сообщал, что здание 1913 года постройки готовят под снос: окна выбили, стены повредили, фасад раскурочили. Сейчас, по словам Владимира Николаевича у строителей затишье. И то, что не разобрали крышу вокзала, это, по его оценке, хороший знак.

Впрочем, ситуация в мэрии Бердска сложилась такая, что РЖД сейчас может воплотить все свои планы, а защитить вокзал будет некому.

— Мэр в отпуске, его зам Носов уходит работать в Новосибирский район, начальник градостроительного управления Каравайцев тоже уволился. Милая картина. Получается, что от Бердска некому реагировать, если что-то сейчас начнут предпринимать. Разваливали вокзал. Но когда мы с вами зашумели, всем работам дали «стоп». Это говорит о том, что наши подозрения о сносе были обоснованы, — прокомментировал сегодня, 27 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Сорокин.

При сложившейся ситуации и отношению некоторых чиновников к старому вокзалу, как к лишней постройке, не представляющей никакой ценности, активист полагает, что Бердск не будет защищать свою достопримечательность. Поэтому Сорокин решил обратиться в новосибирские структуры.

— Обоснованы наши страхи или нет, лучше говорить об этом. И я поднимаю Новосибирск — СМИ, официальные структуры, занимающиеся охраной культурного наследия, краеведческие круги. Они тоже заволновались. Такого наследие, которое может быть уничтожено в Бердске, в регионе можно по пальцам пересчитать. Бердск со всеми его статусами крупного, первого и самого-самого может серьезно опозориться, — высказался Сорокин.

В Бердске, по его словам, пока поддержал только «рядовой состав» общества Рериха, чему он был удивлен. Остальные организации молчат. Пока не ответила Западно-Сибирская железная дорога на запрос «Курьер. Среда. Бердск» о судьбе 107-летнего вокзала. Но железнодорожники уже утверждают, что сносить здание при строительстве нового вокзального комплекса не будут.

— Идет реставрация вокзала. Мы окна вынесли, потому что их будут менять. Это вопрос времени. Москва тоже не стразу строилась, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дорожный мастер станции железнодорожного вокзала Бердска Сергей Леонов.

По оценке Срокина, железнодорожный вокзал — это единственный оставшийся у Бердска символ Победы. Кроме мемориала Славы, считает он, есть заброшенные окопы в лесу на месте формирования Сибирских дивизий. Аллею, по которой во время войны шли маршевые роты, уничтожили.

— У нас остался только вокзал, переживший две войны — Первую и Вторую мировые. Отсюда уезжали на фронт солдаты, сюда они возвращались с победой. Там же, по воспоминаниям ветеранов, они обогревались, когда тренировались в запасных полках. В департаменте культуры мне неофициально сказали, что не знают, что происходит за строительным забором, — заявлял «Курьер. Среда. Бердск» активист.

По словам Владимира Сорокина, старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2021 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.