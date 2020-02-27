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Украл 4 бутылки вина из магазина «Ярче» неизвестный в Бердске

18:30 27.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полиция разыскивает вора по приметам, которые запомнили очевидцы. Бердские магазины практические ежедневно подвергаются нападению воров. Чаще их удается задержать.

Украл 4 бутылки вина из магазина Ярче неизвестный в Бердске
Полицейские объявили в розыск магазинного вора

Полиция Бердска разыскивает преступника, укравшего 4 бутылки вина из магазина «Ярче».

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в супермаркете, расположенном по адресу: ул. Ленина, 90, около 18.00 в четверг, 27 февраля.

По словам очевидцев, молодой мужчина в черной куртке и черной шапке схватил с полки в торговом зале 4 бутылки вина и выбежал на улицу. Продавцы и охрана не успели его задержать.

Полицейские ищут магазинного вора по приметам, которые запомнили свидетели происшествия.

Стоит отметить, что бердские магазины практически ежедневно подвергаются нападению воришек. Если раньше за этим занятием были все больше замечены дети и подростки, кравшие шоколадки, то в последнее время воруют продукты и алкоголь вполне взрослые люди. Чаще их удается задержать охранникам или администраторам торговых залов. Примечательно, что по большей части объектами расхитителей становятся магазины торговых сетей «Ярче»и «Мария-Ра», реже пытаются украсть из «Магнита» и «Пятерочки».

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Магазины плохо охраняются?

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