Зарезал насмерть 4-летнюю дочь, ранил ножом вторую дочку с женой и покончил с собой глава семьи в Липецке

По версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью. Следствием установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей.

Нож стал орудием преступления после семейной ссоры

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в Липецке о трагедии в семье, в результате которой убит ребенок и ранены женщина и ее малолетняя дочь. Об этом сообщили в главке Следственного комитета РФ в четверг.

В ночь на 27 февраля в правоохранительные органы Липецка поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и 4 лет причинены ножевые ранения ее супругом. Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело 4-летнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения. По данному факту СКР по Липецкой области незамедлительно возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью. Следствием установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится осмотр, допрашиваются свидетели и возможные очевидцы произошедшего.

Председатель СКР поручил тщательнейшим образом установить все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, которые могли способствовать его совершению. Кроме того, глава ведомства дал указание руководству территориального следственного управления подробно доложить о первоначально проведенных следственных действиях и ходе расследования уголовного дела.