Садиста-зоофила за изнасилование и убийство собаки Шанти к 3 годам и 15 дням колонии-песелению приговорил суд Новосибирска

В собственной квартире живодер не менее двух раз ввел твердый тупой предмет в прямую кишку животного, повредил половые органы и кишечник. Этим причинил собаке особые страдания и боль. А потом удушил ее поводком и выбросил в лифт.

Сергей Корсуков, по версии следствия, измучил и задушил собаку из-за того, что она не слушалась его при дрессировке

В Новосибирске вынесен приговор Сергею Корсукову за убийство собаки Шанти. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

-Сегодня, 27 февраля, Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов). В суде установлено, что мужчина на почве внезапно возникшего преступного умысла, направленного на жестокое обращение с животным, причинил собаке по кличке Шанти неустановленным предметом вред. Впоследствии злоумышленник удушил животное, — уточнили в облпрокуратуре.

Суд окончательно приговорил Корсукова к 3 годам 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Корсуков зверски убил собаку в микрорайоне «Матрешкин двор». Гособвинение требовало посадить живодера на 4 года и 25 дней в колонию общего режима. А также лишить права управления автомобилем сроком на 2,5 года.

Сергей Корсуков, охранник ЧОПа из Новосибирска, прославился на всю страну зверскими злодеяниями. Он, по версии следствия, весной 2019 года жестоко убил щенка Шанти, взятого из приюта. 16 октября начался суд над живодером.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», труп метиса обнаружили в лифте дома в «Матрешкином дворе» местные жители. Согласно заключению биологической экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии.

Корсукову инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов).

«Взяв данное животное, в собственной квартире с помощью садистских методов не менее двух раз ввел твердый тупой предмет в прямую кишку животного, повредил половые органы и кишечник. Этим причинил собаке особые страдания и боль. А потом удушил животное при помощи поводка», — рассказала помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Установлено, что 24 апреля 2019 года подсудимый подыскал в сети Интернет объявление о передаче в «добрые руки» новому владельцу собаки черного окраса породы метис.

В тот же день обвиняемый созвонился с владельцами собаки и сообщил о намерении ее взять. При этом злоумышленник настоял, чтобы собаку привезли именно в этот же день, пояснив, что у него умерла собака и он хочет новую. Владельцы Шанти, не подозревая о злом умысле, вызвали такси и привезли собаку. Корсуков, встретившись с владельцами собаки, поинтересовался о половом созревании собаки, после чего забрал ее и ушел к себе домой.

Зоозащитники, приходившие на суд полагают, что именно благодаря их усилиям живодер оказался в клетке.

Во время следствия Корсуков отказался давать показания. На судебном заседании в содеянном он признался частично.

«Признаю, что удушил собаку. А то, что при жизни были нанесены повреждения — это не так, нанесены были после», — заявил подсудимый.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду – в июне 2019 года суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». За это Корсукова приговорили к обязательным работам.

Активисты зоозащиткики в течение двух месяцев добивались того, чтобы зоофила-садиста возьмут под стражу, распространяя информацию в соцсетях. Максимальный срок по статье, которую инкриминировали живодеру — 5 лет лишения свободы.