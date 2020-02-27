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Единое расстояние до магазинов с алкоголем хотят ввести по всей России

19:30 27.02.2020 Фото: Википедии
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Минпромторг предлагает установить 30 метров. В российских городах сейчас разные дистанции — от 5 до 200 м. В Бердске расстояние от школы, детсада, спортзала или поликлиники до магазина, торгующего спиртным, должно быть не менее 50 м.

Единое расстояние до магазинов с алкоголем хотят ввести по всей России
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя

Минпромторг разработал проект единых правил, определяющих допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами. Проект постановления опубликовали на портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что сейчас местные власти самостоятельно определяют размеры территорий, прилегающих к соцобъектам, что зачастую приводит к излишним ограничениям. Так, например, выяснилось, что в Тамбове продавать алкоголь можно в пяти метрах от больницы, а в Махачкале надо выдержать 200 метров. В Бердске, к примеру, расстояние от школы, детсада, спортзала или поликлиники до магазина, торгующего спиртным, должно быть не менее 50 метров.

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.

По новым правилам местные власти должны будут направлять проект акта, устанавливающего или увеличивающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей.

К документу должны прилагаться данные о количестве магазинов и кафе, которые подпадут под ограничения, расчет их возможных убытков, оценка снижения потребления алкоголя и научное обоснование необходимости установления или увеличения прилегающих территорий.

По мнению специалистов Минпромторга, достаточное расстояние, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, — 30 метров.
В пояснительной записке также отмечается, что излишние ограничения негативно сказываются на легальном бизнесе, никак не влияют на уровень злоупотреблений алкоголем ‎и ведут к увеличению нелегального сегмента рынка, передает РИА Новости.

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От редакции

Чем дальше, тем лучше?

Аноним, 27 февраля 2020 20:09
Наконец-то разливайку на микрорайоне бывший 44 закроют

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