Единое расстояние до магазинов с алкоголем хотят ввести по всей России

Минпромторг предлагает установить 30 метров. В российских городах сейчас разные дистанции — от 5 до 200 м. В Бердске расстояние от школы, детсада, спортзала или поликлиники до магазина, торгующего спиртным, должно быть не менее 50 м.

Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя

Минпромторг разработал проект единых правил, определяющих допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами. Проект постановления опубликовали на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что сейчас местные власти самостоятельно определяют размеры территорий, прилегающих к соцобъектам, что зачастую приводит к излишним ограничениям. Так, например, выяснилось, что в Тамбове продавать алкоголь можно в пяти метрах от больницы, а в Махачкале надо выдержать 200 метров. В Бердске, к примеру, расстояние от школы, детсада, спортзала или поликлиники до магазина, торгующего спиртным, должно быть не менее 50 метров.

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.

По новым правилам местные власти должны будут направлять проект акта, устанавливающего или увеличивающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей.

К документу должны прилагаться данные о количестве магазинов и кафе, которые подпадут под ограничения, расчет их возможных убытков, оценка снижения потребления алкоголя и научное обоснование необходимости установления или увеличения прилегающих территорий.

По мнению специалистов Минпромторга, достаточное расстояние, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, — 30 метров.

В пояснительной записке также отмечается, что излишние ограничения негативно сказываются на легальном бизнесе, никак не влияют на уровень злоупотреблений алкоголем ‎и ведут к увеличению нелегального сегмента рынка, передает РИА Новости.