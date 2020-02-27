Уволилась директор детсада из-за песни про водку и пиво на Масленице в Перми. Сняли на видео праздник в садике

Праздник устраивала частная компания. Видимо, использовали песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед», не дослушав до конца. Не всем родителям понравилось такое содержание. Воспитатели напомнили, что в детских потешках упоминается бражка.

На масленицу в Бердске, как правило, приходят целыми семьями с детьми

Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время празднования Масленицы в детском саду «Гармония» в Перми детям включили песню про водку, пиво и вино. Один из родителей записал праздник на видео и посчитал, что такой репертуар явно не детского содержания.

После этого департамент образования провел проверку и выяснил, что праздник организовала частная компания. По решению мэра Перми Дмитрия Самойлова был объявлен выговор начальнику управления дошкольного образования департамента образования Ольге Ершовой и заведующему детским садом «Гармония» Светлане Бурцевой.

«Руководитель дошкольного учреждения приняла решение об уходе», — сообщили в департаменте образования Перми.

25 февраля на празднике Масленицы в пермском детском саду включили песню, где упоминаются названия алкогольных напитков — водки, пива и вина. Отец одного из воспитанников посчитал, что такой репертуар «явно не детского содержания», и попросил разобраться в ситуации.

— У нас в детском саду провели праздник с репертуаром явно не детского содержания. Будем обращаться в Роспотребнадзор для инициации проверки по данному факту, — сообщил 59.RU папа дошкольника.

Чтобы подтвердить свои слова о песне сомнительного содержания, мужчина прислал видео с праздника. На нем видно, как дети вместе со взрослыми танцуют и веселятся под зажигательную мелодию.

Эта мелодия — песня «Масленица» группы «Балаган Лимитед». Вот ее припев:

Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.

Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, — блинами отравилися.

— Возможно, когда в детском саду отбирали песни для праздника, некоторые из них прослушали не до конца — услышали, что песня веселая, задорная, и выключили, — предположила методист. — Во время праздника и после него жалоб от родителей и воспитателей на содержание песен не поступало. Скорее всего, дети услышали только зажигательный ритм и не разобрали слов.

Также в детском саду напомнили, что название алкогольного напитка содержит в себе текст одной из популярнейших детских потешек, которая обычно не смущает мам и пап: «Что ели? Кашку! Что пили? Бражку?».