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Лукашенко: к потере независимости принуждает Белоруссию Россия

20:30 27.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам белорусского президента, Минск привержен реальной интеграции экономик, жизни людей и других аспектов без понуждения к интеграции с потерей суверенитета.

Лукашенко: к потере независимости принуждает Белоруссию Россия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время высказывает много претензий России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости, сообщают СМИ.

По его словам, Минск привержен реальной интеграции экономик, жизни людей и других аспектов без понуждения к интеграции с потерей суверенитета и независимости страны.

По его словам, во времена бывшего российского лидера Бориса Ельцина «белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию» России и Белоруссии, а потом, как отметил Лукашенко, началась «непонятная толкотня и возня».

«При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — подчеркнул белорусский лидер.

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