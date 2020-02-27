Турция обстреляла российские самолеты в Сирии

Ранее российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб. Сирийская армия потеряла большое количество бронетехники и артиллерии из-за обстрела турецкими военными в поселке Джубас, где ведутся ожесточенные бои.

Авиация РФ в Сирии находится с сентября 2015 года

В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия 24» с места событий.

Отмечается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России «раз за разом останавливают боевиков». По данным телеканала, боевики и турецкие военные активно применяют ПЗРК, однако российские и сирийские экипажи используют тепловые ловушки для защиты от огня. Журналисты сообщают, что сирийская армия потеряла большое количество бронетехники и артиллерии из-за обстрела турецкими военными в поселке Джубас, где ведутся ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб. На опубликованных кадрах видно, как МиГ-23 ВВС Сирии и Су-34 ВКС России выпускают тепловые ловушки во время ударов по боевикам.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.