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Пять лет без Немцова: власти согласовали пикет памяти Бориса Немцова в Петербурге

21:15 27.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но суд Петербурга отказал в удовлетворении иска, поданного организаторами демонстрации памяти убитого политика к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности, требовавших согласовать демонстрацию 29 февраля.

Пять лет без Немцова: власти согласовали пикет памяти Бориса Немцова в Петербурге
С 28 февраля 2015 года на месте убийства Бориса Немцова в Москве всегда лежат цветы

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга согласовал пикет памяти Бориса Немцова в субботу, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

«Согласована акция в формате пикетирования у Соловецкого камня в субботу», — сказал собеседник агентства.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении административного иска, поданного организаторами демонстрации памяти убитого политика Бориса Немцова к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности, требовавших согласовать демонстрацию 29 февраля.

Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

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От редакции

Немцов был настоящим оппозиционером?

Аноним, 27 февраля 2020 22:03
НВР:
Да.

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