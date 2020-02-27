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Скончался от электрошокера полицейских уснувший пассажир такси в Иркутске

21:30 27.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Таксист не смог разбудить 24-летнего клиента и обратился к сотрудникам ППС, которые применили электрошокер. Парень умер. Полицейские уволены за превышение служебных полномочий. СК возбудил уголовное дело.

Скончался от электрошокера полицейских уснувший пассажир такси в Иркутске
Бывших полицейских заключили под стражу в СИЗО

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер. Об инциденте в четверг в ходе депутатских слушаний в думе Иркутска сообщил парламентарий Александр Квасов, его слова подтвердил представитель полиции.

«15 февраля 2020 года в период между тремя и четырьмя часами ночи сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы на улице Байкальской, находясь при исполнении служебных обязанностей, не имея законных оснований, вышли за пределы своих полномочий и применили в отношении [молодого человека] специальное средство — электрошокер, вследствие чего он умер. То есть парень ехал в такси, ему 24 года, уснул, водитель не смог его разбудить, подъехал к сотрудникам полиции, те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер», — сказал Квасов.

Инцидент на думских слушаниях подтвердил начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, передает ТАСС. Он сообщил, что по результатам внутренней проверки сотрудники уволены за превышение служебных полномочий. Следственные органы СК возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как уточняется в четверг в сообщении пресс-службы регионального управления СК, фигурантами дела являются двое бывших сотрудников полиции. Им предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы, которые должны подтвердить или опровергнуть, что смерть пассажира такси наступила именно в результате применения электрошокера.

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От редакции

Докажут, что умер от электрошокера?

Аноним, 27 февраля 2020 21:40
А зачем по несколько раз про одно и то же писать, уже все поняли жить в рашке опасно.

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