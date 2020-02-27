После дембеля узнал о долге в 13 млн рублей житель Москвы. Год пользовались его потерянной картой

22-летний москвич получил в банке карту 14 февраля 2018 года, спустя какое-то время конверт с картой и ПИН-кодом исчез, чему он не придал большого значения и не стал блокировать карту. Теперь, после службы в армии, суд взыскивает с него деньги.

Полицейские проводят проверку

В Москве молодой человек вернулся из армии и узнал, что обязан погасить долг банку в размере 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел России по Москве в четверг, 27 февраля.

По данным правоохранителей, 22-летний москвич рассказал, что получил в банке карту 14 февраля 2018 года, спустя какое-то время конверт с картой и ПИН-кодом исчез, чему он не придал большого значения и не стал блокировать карту.

В июне 2018 года молодой человек ушел в армию, а вернувшись через год, получил постановление суда, по которому он обязан погасить долг в размере 13 020 030 рублей. Эти деньги молодой человек якобы снял со своей карты.

По факту произошедшего проводится проверка, отметили в ведомстве.