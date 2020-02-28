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Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: Перец, баклажаны

12:25 28.02.2020 Фото: pxhere.com
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Перец не любит пикировки и пересадки, поэтому семена перца лучше высевать сразу в отдельные горшочки. Лучше всего в торфяные – из них не надо извлекать рассаду, она разлагаются в почве. А значит, корни не будут травмированы.

Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: Перец, баклажаны
В южных регионах, где тепло уже в начале мая, высевать семена перца на рассаду можно в начале февраля

О сроках посева семян перца на рассаду дачники часто спорят. В одной литературе их советуют высевают с 15 февраля по 10 марта 2020 года. В других изданиях указывают, что рассаду перца в открытый грунт высаживают в возрасте 60 дней. И делают это в конце мая. То есть, по этой логике получается, что семена перца на рассаду надо высевать в конце марта? На самом деле правы и те и другие.

Дело в том, что семена перца всходят порой очень долго – от 2-х недель до месяца. И посеять их на рассаду их в конце марта, то всходы могут появиться только в конце апреля. И тогда он созреть не успеет. Поэтому оптимальные сроки посева семян перца на рассаду именно с середины февраля до конца первой декады марта.

В южных регионах, где тепло уже в начале мая, высевать семена перца на рассаду можно в начале февраля.

В чем выращивать рассаду
Перец не любит пикировки и пересадки, поэтому семена перца лучше высевать сразу в отдельные горшочки. Лучше всего в торфяные – из них не надо извлекать рассаду, она разлагаются в почве. А значит, корни не будут травмированы.

Корневая система у перца небольшая, поэтому достаточно будет горшка диаметром 10 см.

Как подготовить семена к посеву
Семена перца, срок хранения которых не превышает 3 — 4 лет можно сеять сухими или замочить на сутки в воде. Более старые семена перца перед посевом на рассаду надо простимулировать: замочить на сутки в смеси раствора гетерауксина и стимулятора роста («Бутон», «Циркон» или «Завязь» – один их них на выбор). После такой обработки семена перцев прорастут гораздо быстрее и всхожесть их повысится до 90% (без стимуляторов всходит обычно 60 — 70% семян).

Затем семена перца надо прорастить – завернуть во влажную тряпочку, положить внутрь полиэтиленового пакета, надуть его, завязать и положить на разделочную дочку. А доску – на батарею. Как только у семян перца наклюнутся, их высевают на рассаду, во влажную почву.

Семена перца на рассаду высевают на глубину 0,5 см.

Советы по уходу за рассадой перцев

  • Температура для выращивания рассады перцев должна быть 25 — 28 °С, не ниже, иначе они сильно затормозят в росте.
  • Если вы используете для выращивания рассады перцев готовый магазинный грунт, подкармливать рассаду не надо – в этой почве уже есть все питательные элементы.
  • Поливать рассаду перцев надо теплой водой. И держать ее на самом светлом подоконнике, чтобы не вытягивалась.

Благоприятные дни для посева семян перцев на рассаду по Лунному календарю: 15, 16, 28 февраля; 1, 8, 9, 12 марта.

Баклажаны
Как подготовить семена к посеву
Перед посевом семена положите на 20 минут в 1%-ный раствор марганцовки, затем несколько раз промойте в проточной воде. После этого семена можно высевать в стаканчики.

Можно перед посевом подержать семена баклажанов в растворе сока алоэ: срезанные листья заверните в полиэтилен, положите в холодильник на верхнюю полку на 5–6 дней, затем отожмите из листьев сок и разбавьте его водой в соотношении 1:1. Алоэ – прекрасный стимулятор роста. После обработки семян урожай баклажанов возрастает даже в неблагоприятное лето.

Семена баклажанов высевают на глубину 0,5 см. Горшочки накрывают пленкой и ставят в самое теплое место, где температура держится в пределах 28–30 °С. Можно поставить их на батарею, предварительно накрыв ее полотенцем.

Советы по уходу за рассадой баклажанов

  • Когда появятся всходы, перенесите горшочки на самый светлый подоконник.
  • Держите рассаду баклажанов подальше от рассады томатов – они не любят расти рядом друг с другом.
  • Поливайте рассаду баклажанов только теплой водой (24–25 °С) раз в 5–6 дней так, чтобы промочился весь земляной ком.
  • Для подкормки рассады баклажанов лучше подходит жидкое удобрение «Идеал»: 10 мл (2 колпачка) на 1 л воды. Подкормки надо проводить раз в 2 недели.
  • Полезно так же 1–2 раза опрыснуть рассаду «Эпином» – это усилит рост молодых растений и укрепит их корневую систему.

Благоприятные дни для посева семян баклажанов на рассаду по Лунному календарю: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 февраля; 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20 марта.

Источник: КП
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От редакции

Посадили перцы и баклажаны?

Аноним, 17 февраля 2020 17:35
НВР:
нет
Аноним, 17 февраля 2020 17:45
НетНВР:
Аноним, 17 февраля 2020 19:28
НВР:
Нет еще
Аноним, 17 февраля 2020 23:05
в начале марта сажать надо.
сейчас может для краснодара актуально...
Аноним, 18 февраля 2020 13:33
НВР:
Да
Аноним, 18 февраля 2020 21:58
НВР:
Ещё нет
Аноним, 18 февраля 2020 22:56
НВР:собираюсь.
Аноним, 19 февраля 2020 14:42
НВР:
Посеял но на глубину более чем указано в статье. Иначе оболочка семян выпирается наружу и семядольные листики практически никогда не разворачиваются.

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