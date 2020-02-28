Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: Перец, баклажаны

О сроках посева семян перца на рассаду дачники часто спорят. В одной литературе их советуют высевают с 15 февраля по 10 марта 2020 года. В других изданиях указывают, что рассаду перца в открытый грунт высаживают в возрасте 60 дней. И делают это в конце мая. То есть, по этой логике получается, что семена перца на рассаду надо высевать в конце марта? На самом деле правы и те и другие.
Дело в том, что семена перца всходят порой очень долго – от 2-х недель до месяца. И посеять их на рассаду их в конце марта, то всходы могут появиться только в конце апреля. И тогда он созреть не успеет. Поэтому оптимальные сроки посева семян перца на рассаду именно с середины февраля до конца первой декады марта.
В южных регионах, где тепло уже в начале мая, высевать семена перца на рассаду можно в начале февраля.
Корневая система у перца небольшая, поэтому достаточно будет горшка диаметром 10 см.
Затем семена перца надо прорастить – завернуть во влажную тряпочку, положить внутрь полиэтиленового пакета, надуть его, завязать и положить на разделочную дочку. А доску – на батарею. Как только у семян перца наклюнутся, их высевают на рассаду, во влажную почву.
Семена перца на рассаду высевают на глубину 0,5 см.
Советы по уходу за рассадой перцев
- Температура для выращивания рассады перцев должна быть 25 — 28 °С, не ниже, иначе они сильно затормозят в росте.
- Если вы используете для выращивания рассады перцев готовый магазинный грунт, подкармливать рассаду не надо – в этой почве уже есть все питательные элементы.
- Поливать рассаду перцев надо теплой водой. И держать ее на самом светлом подоконнике, чтобы не вытягивалась.
Благоприятные дни для посева семян перцев на рассаду по Лунному календарю: 15, 16, 28 февраля; 1, 8, 9, 12 марта.
Можно перед посевом подержать семена баклажанов в растворе сока алоэ: срезанные листья заверните в полиэтилен, положите в холодильник на верхнюю полку на 5–6 дней, затем отожмите из листьев сок и разбавьте его водой в соотношении 1:1. Алоэ – прекрасный стимулятор роста. После обработки семян урожай баклажанов возрастает даже в неблагоприятное лето.
Семена баклажанов высевают на глубину 0,5 см. Горшочки накрывают пленкой и ставят в самое теплое место, где температура держится в пределах 28–30 °С. Можно поставить их на батарею, предварительно накрыв ее полотенцем.
Советы по уходу за рассадой баклажанов
- Когда появятся всходы, перенесите горшочки на самый светлый подоконник.
- Держите рассаду баклажанов подальше от рассады томатов – они не любят расти рядом друг с другом.
- Поливайте рассаду баклажанов только теплой водой (24–25 °С) раз в 5–6 дней так, чтобы промочился весь земляной ком.
- Для подкормки рассады баклажанов лучше подходит жидкое удобрение «Идеал»: 10 мл (2 колпачка) на 1 л воды. Подкормки надо проводить раз в 2 недели.
- Полезно так же 1–2 раза опрыснуть рассаду «Эпином» – это усилит рост молодых растений и укрепит их корневую систему.
Благоприятные дни для посева семян баклажанов на рассаду по Лунному календарю: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 февраля; 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20 марта.
нет
Нет еще
сейчас может для краснодара актуально...
Да
Ещё нет
Посеял но на глубину более чем указано в статье. Иначе оболочка семян выпирается наружу и семядольные листики практически никогда не разворачиваются.