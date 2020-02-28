Уродовала клиентов косметолог с липовым дипломом в Новосибирске

Косметолог также использовала незарегистрированный препарат

26 февраля 2020 года Ленинским районным судом г.Новосибирска рассмотрено уголовное дело в отношении Муренко Е.С. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 327, ч.1. ст. 238 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что Муренко Е.С. в период с сентября 2017 года по 24.05.2019 использовала для осуществления деятельности косметологического кабинета, в том числе для приобретения сертифицированных медицинских препаратов и размещения на рекламных сайтах заведомо подложные документы- диплом о высшем профессиональном образовании, удостоверение о повышении квалификации и сертификат специалиста.

Кроме того, в ходе судебного следствия установлено, что Муренко Е.С. оказывала медицинские услуги по профилю «косметология», не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, в том числе, с использованием незарегистрированного на территории Российской Федерации медицинского препарата «Dermaren».

Приговором суда Муренко Е.С. признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год и штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник:Ленинский районный суд