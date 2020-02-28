Выбирают физику и биологию для сдачи на ЕГЭ выпускники -2020

На участие в ЕГЭ в 2020 году зарегистрировались 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников текущего года.

Единый госэкзамен в этом году будут сдавать почти 800 тысяч человек

Какие предметы ЕГЭ оказались самыми популярными у школьников? Зачем нужны Всероссийские проверочные работы в 11-м классе? Когда работы выпускников начнут проверять нейросети и искусственный интеллект? Об этом на пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, на участие в ЕГЭ в этом году зарегистрировались 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников текущего года. Есть два обязательных предмета — русский язык (почти 736 тысяч участников) и математика. Профильную математику выбрали почти 405 тысяч человек, базовую математику — около 320 тысяч. Среди предметов по выбору в топе по популярности оказалось обществознание, его выбрали 375 тысяч человек. На втором месте — ЕГЭ по физике, на третьем — по биологии. А вот география из года в год — самый непопулярный предмет ЕГЭ: ее сдают всего 23 тысячи ребят, меньше трех процентов.

Так же Анзор Музаев рассказал о том, что в 2020 году Всероссийские проверочные работы (ВПР) напишут около 6,5 миллиона учеников из 37 тысяч школ. Такие контрольные стартуют уже второго марта — для 10-х и 11-х классов. И впервые у каждой школы появятся индивидуальные, автоматически сгенерированные комплекты заданий. Зачем они нужны в 11-м классе?

— Многие годы существует проблема: натаскивание. В основном это четыре предмета ЕГЭ, которые ребята выбирают уже после девятого класса, и все силы тратят только на них. Школы часто идут на поводу у родителей и выпускников, — рассуждает врио главы Рособрнадзора. — Но у нас все-таки есть федеральный государственный образовательный стандарт. Он говорит о том, что выпускник должен освоить определенный минимум по всем предметам. Так что Всероссийские проверочные работы — дополнительный механизм контроля за тем, чтобы выпускники получали полноценное образование.

Анзор Музаев составил портрет «типичного нарушителя на ЕГЭ». В 95 процентах случаев это ребенок, который учился «ни шатко ни валко». Он знает, что он не готов к экзамену, и решается пронести телефон. Порой — с ведома родителей. А некоторые ребята, которые проносят телефоны, просто хотят проверить: поймают их или нет.

Какие еще «новинки» ждут выпускников? В 2020 году — проверка всех письменных работ ЕГЭ с помощью нейросетей.

— Распознавание почерков с помощью искусственного интеллекта мы вводим в штатный режим по всем предметам и по сочинению, — заявил Музаев. — Пропускаем работы через программу, она определяет почерк. В прошлом году экспертиза подтвердила, что 35 работ выполнены разными участниками экзамена. На сочинение приходил кто-то другой, а уже на ЕГЭ мы видели настоящего ученика.

Источник: РГ