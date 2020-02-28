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Песню про водку, пиво и вино на видео включили на Масленице в детсаду Перми

12:45 28.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Праздник организовывала частная фирма.

Песню про водку, пиво и вино на видео включили на Масленице в детсаду Перми
Масленица отмечается 1 марта

В детском саду Перми на празднике Масленицы детям включили песню про алкоголь, рассказали РИА Новости в департаменте образования Перми.
«По результатам оперативной проверки департамента образования установлено, что детский праздник в детском саду организован частной фирмой. В адрес управления Роспотребнадзора и компании направлена претензия о некачественном оказании услуги», — заявили в департаменте.
В ведомстве отметили, что после инцидента наказаны и чиновники. Так, начальник управления дошкольного образования департамента образования Ольга Ершова получила выговор, аналогичное наказание понесла и заведующая детским садом «Гармония» Светлана Бурцева. Позже стало известно, что воспитательница детского сада уволилась.

Источник: РИА Новости

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