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Экстренное предупреждение: шторм и метели идут в Бердск

13:00 28.02.2020 Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
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Водителей просят соблюдать дистанцию и быть осторожными в пути.

Экстренное предупреждение: шторм и метели идут в Бердск
Шторм и метель уже близко

Автоинспекторы призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий, усиление ветра, а также выпадение осадков в виде снега. Возможны метели и снежные заносы. Госавтоинспекция рекомендует водителям особое внимание обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции до впереди идущего транспорта с учетом дорожных условий. Пассажирам тоже следить за дорогой и предупреждать водителя о возможной опасности. Строго выполнять требования дорожных знаков, особенно в местах проведения дорожных работ. Следование этим требованиям позволит избежать дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам в условиях непогоды также необходимо принять дополнительные меры для обеспечения своей безопасности: категорически исключить возможность перехода проезжей части в неустановленных местах. Рекомендуется одевать более яркую одежду, а лучше иметь на ней световозвращающие элементы и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Источник: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

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