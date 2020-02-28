Упал, очнулся — гипс: Ломают руки бабушки и рвут связки молодые в гололед в Бердске

Сотрудники скорой помощи отмечают, что в этом году травмированных не так уж и много. Было два случая перелома рук, остальные — мягкие ушибы, надрывы и разрывы связок.

Этой зимой ледяное покрытие на улицах Бердска не было редким явлением



В гололед падают и получают травмы жители Бердска.

Травмы есть, но это единичные случаи, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделением скорой помощи бердской горбольницы Елена Голубкова. За неделю — один-два случая.

— В основном, это мягкие ушибы. Но это гололедная травма, дисторсия — надрывы, разрывы связок. Этой зимой была пара случаев, когда ломали руки. За каждую травму мы отчитываемся перед мэром: какая травма, где произошла, не дай Бог, на остановке где-то. Мы все это докладываем. По СЧ ситуацию отслеживают по факту и сразу выезжают туда с комиссией и смотрят. Место, где произошла травма, ни разу не повторилось. Нередко бердчане падают на остановках. Падают люди в алкогольном опьянении — и непонятно, произошло ли это от того, что подскользнулся, или сильно перебрал. Есть бабулечки, у которых в соответствии с их возрастом ломкость костей. И они, конечно, получают переломы. Если человек падает с высоты собственного роста и у него нет обменных нарушений, он не должен ничего ломать и попадать в травму. Если перелом, то значит есть какие-то обменные нарушения — нужно проверяться на остеопороз и все остальное, — описала ситуацию Елена Голубкова.

Мэр Бердска Евгений Шестернин в начале зимы попросил главврача горбольницы Аллу Дробинскую готовить еженедельную информацию по гололедным травмам. В период снегопада он также поручил Дробинской составить список адресов, по которым часто выезжают сотрудники скорой помощи. Для того, чтобы своевременно очищать подъезды к тем домам, где живут больные люди.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в снегопады в середине декабря помимо содержания улично-дорожной сети ЦМУ обеспечил доступность проезда скорой помощи по 120 адресам, где живут ветераны, инвалиды и больные люди. Были проверены все подъезды.