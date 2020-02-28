На 21% подорожали помидоры в Бердске. Подешевели молоко и яйца

Также снизились цены на свеклу и морковь (на 2,6% и на 2,2% соответственно).

Помидоры резко дорожают

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области выросли на 3,2%, в том числе цены на продукцию растениеводства – на 5,6%. На продукцию животноводства цены снизились на 0,1%.

Среди продукции растениеводства рост отмечен на отдельные виды овощей: на томаты – на 21%, на огурцы – на 8,8% и отдельные виды зерновых культур: на овес – на 3,9%, ячмень – на 3,7% и пшеницу 3 класса – на 3,6%. Снизились цены на свеклу и морковь (на 2,6% и на 2,2% соответственно).

Среди продукции животноводства выросли цены на свиней на 3,3% и крупный рогатый скот – на 0,7%. Снизились цены на молоко и яйца (на 1,9% и на 0,8% соответственно).

Источник: Новосибирскстат