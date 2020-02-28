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Общество / Стиль жизни

Метаболизм: какие продукты перед сном повышают метаболизм

13:01 28.02.2020 Фото: pixabay.com
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Половина стакана гранатового сока, 15 миндальных орехов. Что еще повысят метболизм?

Метаболизм: какие продукты перед сном повышают метаболизм
Перекусы перед сном, не превышающие 250 килокалорий, включающие смесь белков и углеводов, богатых клетчаткой, способны повышать метаболизм

Лучшие перекусы перед сном дают организму запас энергии, необходимой для поддержания активных функций метаболизма во время ночного отдыха, — особенно если человек занимается спортом во второй половине дня или вечером.

По данным портала MedikForum.ru, ответственный за сжигание жиров метаболизм снижается во время сна — во время самых глубоких циклов он падает на целых 35%. Перекусы перед сном, не превышающие 250 килокалорий, включающие смесь белков и углеводов, богатых клетчаткой, способны повышать метаболизм. Такие приемы пищи рекомендуются диетологами примерно через 2-3 часа после ужина, за 60-90 минут до сна.

Следующие перекусы можно считать лучшими для поддержания активных функций метаболизма ночью.

Кусок цельнозернового хлеба, 2 столовые ложки хумуса. Обеспечивает организм магнием, положительно влияющим на качество сна, и витаминами группы В, помогающими телу эффективно расходовать углеводы, белки, жиры.

Творог – около 200 граммов (три четверти чашки). Исследование, проводившееся Университетом штата Флорида, показало: творог – один из самых лучших перекусов поздним вечером. Ученые заявили, что «потребление белка перед сном способно помочь мышцам восстановиться, оказывает положительное влияние на обмен веществ, общее состояние здоровья».

Половина стакана гранатового сока, 15 миндальных орехов. Натуральный сок граната является отличной альтернативой напиткам с кофеином, мешающим нормально спать, — по содержанию антиоксидантов не уступает зеленому чаю. Согрейте его с корицей, гвоздикой — получится «глинтвейн» со специями, способными повышать метаболизм, пока вы спите.

Миндаль перед сном дает белок, который улучшает обмен веществ за счет укрепления мышц, а также триптофан и магний, способными сделать сон крепче.

Нут. Входит в число лучших перекусов перед сном благодаря тому, что легко усваивается, содержит много белка, витаминов группы В. Специалисты отмечают: нут наполняет организм энергией, позволяющей не испытывать ночью голода, способного привести к перееданию на следующий день.

Греческий йогурт – порядка 200 граммов. Продукт является отличным источником кальция, необходимым организму для выработки гормона сна мелатонина. Также такой перекус богат белком, особенно казеином, который помогает организму регулировать уровень сахара в крови ночью. У многих людей он падает во время сна, способствуя ощущению сильного голода по утрам и потреблению избыточного количества пищи.

Источник: medikforum.ru

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