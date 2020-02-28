57-летнюю Жанну Агузарову не узнали поклонники. Она так изменилась?

Анонс выпуска «Музыкалити» Максим Галкин разместил у себя на странице в Instagram. Подписчики не остались равнодушными к тому, как сейчас выглядит звезда Жанна Агузарова.

57-летняя Агузарова не стала изменять себе и на программу к шоумену она пришла в ярком образе

Звезда 80-х и 90-х Жанна Агузарова в последнее время не так часто появляется на публике. Но для онлайн-шоу Максима Галкина «Музыкалити» эпатажная дива сделала исключение.

57-летняя Агузарова не стала изменять себе и на программу к шоумену она пришла в ярком образе – певица надела многослойный наряд, ожерелье с шипами, а дополнила это все золотистыми наклейками на лбу.



Анонс выпуска «Музыкалити» Максим Галкин разместил у себя на странице в Instagram. Подписчики не остались равнодушными к тому, как сейчас выглядит звезда Жанна Агузарова. Некоторые интернет-пользователи сочли, что певица переборщила с пластикой.

«Ужас! Стала ещё страшнее!», «5 лет и 2 разных человека… Пластика не вечна, увы…», «Агузарова на Джокера похожа», «Мумия возвращается», «Я думала, это Варнава под гримом», «Максим, дайте официальный ответ, что это реально Жанна. А то все почему-то сомневаются и Варнаву приплетают», — написали подписчики Галкина.

Впрочем, были и позитивные комментарии. Многие отметили неповторимый стиль эпатажной певицы.

Источник: medikforum.ru