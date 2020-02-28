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Детское пособие до 1,5 лет: Как рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пример расчета

12:31 28.02.2020 Фото: pixnio.com
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Пособие за полный месяц не может быть ниже минимальной величины, которую власти ежегодно индексируют. С 01.02.2020 это — 3 375,77 руб. по уходу за первым ребенком и 6 751,54 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.

Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
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Детское пособие до 1,5 лет: Как рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пример расчета

Как рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пример расчета

Пособие по уходу за ребенком за каждый полный месяц отпуска считайте по формуле (ч. 5.1, 5.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ):
Пособие за месяц= Средней годовой заработок x 30, 4 x 40%
Средний дневной заработок считайте так.
Средний дневной заработок = Выплаты за расчетный период \ Количество дней в расчетном периоде
Расчетный период, выплаты и количество дней определяйте по тем же правилам, что и для пособия по беременности. Поэтому, если отпуска по беременности и по уходу за ребенком начинаются в одном и том же году, рассчитывать средний заработок еще раз не надо — возьмите тот, из которого считали пособие по беременности. Но если декретный отпуск начался в одном году, а отпуск по уходу — в следующем, средний заработок посчитайте заново, потому что расчетный период будет другим.
Если средний дневной заработок окажется меньше минимального, пособие за полный месяц равно 40% МРОТ на дату начала отпуска по уходу. Для отпуска, начавшегося в 2020 г., минимальный среднедневной заработок 398,79 руб., пособие — 4 852 руб. (12 130 руб. x 40%). При увеличении МРОТ повышать пособие не надо (п. п. 11(1), 23 Положения об исчислении пособий).
Пособие за полный месяц не может быть ниже минимальной величины, которую власти ежегодно индексируют. С 01.02.2020 это — 3 375,77 руб. по уходу за первым ребенком и 6 751,54 руб. по уходу за вторым и последующими детьми (Постановление Правительства от 29.01.2020 N 61). К примеру, в марте 2020 г. вы рассчитали пособие из 40% МРОТ — 4 852 руб. Если работница в отпуске по уходу за первым ребенком, платите ей 4 852 руб., потому что это больше минимума — 3 375,77 руб. Если за вторым, надо платить 6 751,54 руб.
Индексировать пособие надо тем, у кого оно оказалось меньше новой минимальной величины. Например, в ноябре 2019 г. вы назначили пособие по уходу за вторым ребенком — 6 620 руб. и оно было больше установленной тогда минимальной величины пособия по уходу за вторым ребенком — 6 554,89 руб. С 01.02.2020 минимальное пособие увеличили до 6 751,54 руб. Значит, пособие за февраль 2020 г. и последующие месяцы — уже 6 751,54 руб.
Пособие за неполный месяц считайте пропорционально количеству дней отпуска в нем. Например, отпуск по уходу начинается 18 октября, количество дней отпуска в октябре — 14. Если пособие за полный месяц — 10 000 руб., пособие за октябрь — 4 516,13 руб. (10 000 руб. / 31 дн. x 14 дн.) (ч. 5.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ).
 
Пример. Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Петрова с 19.10.2020 уходит в отпуск по уходу за первым ребенком. Расчетный период — 2018 и 2019 гг. В 2018 г. она была на больничном 8 дней, в 2019 г. — 35 дней. Выплаты за 2018 г. — 484 000 руб., за 2019 г. — 464 060 руб.
Количество дней в расчетном периоде — 687 (365 дн. + 365 дн. — 8 дн. — 35 дн.). Средний дневной заработок — 1 380 руб. ((484 000 руб. + 464 060 руб.) / 687 дн.). Это меньше максимального среднего дневного заработка (2 301,37 руб.) и больше минимального (398,79 руб.).
Пособие за полный месяц отпуска по уходу — 16 780,80 руб. (1 380 руб/дн. x 30,4 дн. x 40%), что больше минимального пособия по уходу за первым ребенком (3 375,77 руб.). Пособие за первый, неполный месяц отпуска (октябрь 2020 г.) — 7 037,11 руб. (16 780,80 руб. / 31 дн. x 13 дн.).
Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс
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