Детское пособие до 1,5 лет: Как рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пример расчета

Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие по уходу за ребенком за каждый полный месяц отпуска считайте по формуле (ч. 5.1, 5.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ):
Пособие за месяц= Средней годовой заработок x 30, 4 x 40%
Средний дневной заработок считайте так.
Средний дневной заработок = Выплаты за расчетный период \ Количество дней в расчетном периоде
Расчетный период, выплаты и количество дней определяйте по тем же правилам, что и для пособия по беременности. Поэтому, если отпуска по беременности и по уходу за ребенком начинаются в одном и том же году, рассчитывать средний заработок еще раз не надо — возьмите тот, из которого считали пособие по беременности. Но если декретный отпуск начался в одном году, а отпуск по уходу — в следующем, средний заработок посчитайте заново, потому что расчетный период будет другим.
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Если средний дневной заработок окажется меньше минимального, пособие за полный месяц равно 40% МРОТ на дату начала отпуска по уходу. Для отпуска, начавшегося в 2020 г., минимальный среднедневной заработок 398,79 руб., пособие — 4 852 руб. (12 130 руб. x 40%). При увеличении МРОТ повышать пособие не надо (п. п. 11(1), 23 Положения об исчислении пособий).
Пособие за полный месяц не может быть ниже минимальной величины, которую власти ежегодно индексируют. С 01.02.2020 это — 3 375,77 руб. по уходу за первым ребенком и 6 751,54 руб. по уходу за вторым и последующими детьми (Постановление Правительства от 29.01.2020 N 61). К примеру, в марте 2020 г. вы рассчитали пособие из 40% МРОТ — 4 852 руб. Если работница в отпуске по уходу за первым ребенком, платите ей 4 852 руб., потому что это больше минимума — 3 375,77 руб. Если за вторым, надо платить 6 751,54 руб.
Индексировать пособие надо тем, у кого оно оказалось меньше новой минимальной величины. Например, в ноябре 2019 г. вы назначили пособие по уходу за вторым ребенком — 6 620 руб. и оно было больше установленной тогда минимальной величины пособия по уходу за вторым ребенком — 6 554,89 руб. С 01.02.2020 минимальное пособие увеличили до 6 751,54 руб. Значит, пособие за февраль 2020 г. и последующие месяцы — уже 6 751,54 руб.
Пособие за неполный месяц считайте пропорционально количеству дней отпуска в нем. Например, отпуск по уходу начинается 18 октября, количество дней отпуска в октябре — 14. Если пособие за полный месяц — 10 000 руб., пособие за октябрь — 4 516,13 руб. (10 000 руб. / 31 дн. x 14 дн.) (ч. 5.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ).
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Пример. Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Петрова с 19.10.2020 уходит в отпуск по уходу за первым ребенком. Расчетный период — 2018 и 2019 гг. В 2018 г. она была на больничном 8 дней, в 2019 г. — 35 дней. Выплаты за 2018 г. — 484 000 руб., за 2019 г. — 464 060 руб.
Количество дней в расчетном периоде — 687 (365 дн. + 365 дн. — 8 дн. — 35 дн.). Средний дневной заработок — 1 380 руб. ((484 000 руб. + 464 060 руб.) / 687 дн.). Это меньше максимального среднего дневного заработка (2 301,37 руб.) и больше минимального (398,79 руб.).
Пособие за полный месяц отпуска по уходу — 16 780,80 руб. (1 380 руб/дн. x 30,4 дн. x 40%), что больше минимального пособия по уходу за первым ребенком (3 375,77 руб.). Пособие за первый, неполный месяц отпуска (октябрь 2020 г.) — 7 037,11 руб. (16 780,80 руб. / 31 дн. x 13 дн.).
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