Детское пособие до 1,5 лет: Как рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пример расчета

Пример. Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Петрова с 19.10.2020 уходит в отпуск по уходу за первым ребенком. Расчетный период — 2018 и 2019 гг. В 2018 г. она была на больничном 8 дней, в 2019 г. — 35 дней. Выплаты за 2018 г. — 484 000 руб., за 2019 г. — 464 060 руб.

Количество дней в расчетном периоде — 687 (365 дн. + 365 дн. — 8 дн. — 35 дн.). Средний дневной заработок — 1 380 руб. ((484 000 руб. + 464 060 руб.) / 687 дн.). Это меньше максимального среднего дневного заработка (2 301,37 руб.) и больше минимального (398,79 руб.).

Пособие за полный месяц отпуска по уходу — 16 780,80 руб. (1 380 руб/дн. x 30,4 дн. x 40%), что больше минимального пособия по уходу за первым ребенком (3 375,77 руб.). Пособие за первый, неполный месяц отпуска (октябрь 2020 г.) — 7 037,11 руб. (16 780,80 руб. / 31 дн. x 13 дн.).

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