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Сколько пластических операций сделала Лера Кудрявцева?

12:37 28.02.2020 Фото: instagram.com/leratv
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В конце декабря Кудрявцева оказалась на операционном столе из-за лопнувших имплантов, которые ей в итоге удалили.

Сколько пластических операций сделала Лера Кудрявцева?
Кудрявцева заявила, что у нее все свое

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева стала гостем YouTube-шоу «Алена, блин», где она откровенно поговорила на разные темы. В том числе звезда телеэкранов рассказала детали случившейся с ней недавно истории, связанной с грудными имплантами.

В конце декабря Кудрявцева оказалась на операционном столе из-за лопнувших имплантов, которые ей в итоге удалили. Сейчас телеведущая признается, что чувствует себя гораздо лучшее и свободнее без «кусков резины» в теле.

На вопрос о том, единственная ли это пластическая операция, Лера ответила утвердительно. 48-летняя телеведущая отметила, что, как и многие другие женщины, в свое время она попала в так называемый «силиконовый бум», когда все старались изменить свою внешность, чтобы соответствовать стандартам красоты.

Что касается других изменений во внешности, Кудрявцева заявила, что у нее все свое. Звезда телеэкранов подчеркнула, что иногда даже ее муж думает о том, что она делала себе нос.

«Это все грим», — отметила Лера, имея в виду силу макияжа.

Источник: medikforum.ru

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