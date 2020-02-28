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Видео опрокинутого на обочину мусоровоза из-за колеи на дороге в селе Искитимского района попало в Сеть

12:47 28.02.2020, Марина Волкова Фото: Людмилы
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Автомобиль накренило, а его водитель не сможет сам выехать на дорогу. Техника чудом не снесла электроопору.

Видео опрокинутого на обочину мусоровоза из за колеи на дороге в селе Искитимского района попало в Сеть
Без посторонней помощи техника не выберется из «ловушки»

Чудом не снесло электрическую опору в селе Лебедевка Искитимского района сегодня, 28 сентября. Как сообщила сайту «Весь Искитим» жительница села Людмила, причиной тому стал мусоровоз.

— Вот так у нас дороги чистят. Мусорная машина съехала, стащило ее. Поворот на ул. Степную. Чуть ли не на боку лежит мусоровоз. Вот так вот у нас дорога была вычищена, — говорит на видео его автор Людмила.

В беседе с сайтом «Весь Искитим» женщина рассказала, что машина находится в таком состоянии с 12 часов дня. Без посторонней помощи водитель не справится.

— Это поворот на ул. Степную с ул. Спортивной. Дорога параллельна центральной в селе. Никого рядом нет. Машина стоит, наверное. собирал мусор. Так дорога была прочищена, срезали не по асфальту, а по земле. Не знаю, как он на столб не завалился. Стоит боком, сам не выйдет, — констатировала Людмила.

Автор видео Людмила

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