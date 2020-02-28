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Деньги в долг: Когда заем между физическими лицами можно признать незаключенным либо недействительным?

12:48 28.02.2020
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Если сумма займа превышает 10 000 руб., граждане должны заключить договор в письменной форме.

Деньги в долг: Когда заем между физическими лицами можно признать незаключенным либо недействительным?
Заемщик вправе оспаривать заем по безденежности, то есть доказывать, что сумма займа или иной предмет договора займа в действительности не поступили в его распоряжение

Договор займа между физическими лицами может быть признан судом незаключенным по безденежности, а недействительным — по общим основаниям недействительности сделок.

Основание признания договора займа незаключенным
Договор займа между гражданами считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора заемщику или указанному им лицу (п. 1 ст. 807 ГК РФ).

Если сумма займа превышает 10 000 руб., граждане должны заключить договор в письменной форме. Подтверждением заключения договора займа и его условий может быть расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (ст. 808 ГК РФ).
Заемщик вправе оспаривать заем по безденежности, то есть доказывать, что сумма займа или иной предмет договора займа в действительности не поступили в его распоряжение. При наличии доказательств безденежности сделки договор займа может быть признан в судебном порядке незаключенным (п. 1 ст. 812 ГК РФ).

Основания признания договора займа недействительным
Договор займа может быть признан недействительным на общих основаниях как ничтожная или как оспоримая сделка (п. 1 ст. 166, п. 1 ст. 431.1 ГК РФ).
Ничтожной независимо от признания ее таковой судом сделка признается, в частности, в следующих случаях (ст. ст. 170 — 172 ГК РФ):
если сделка совершена без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка) или с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка);
если договор займа заключен с лицом, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, или с малолетним.
Оспоримую сделку может признать недействительной суд. Основанием для этого могут являться, например, следующие обстоятельства (ст. ст. 177 — 179 ГК РФ):
договор займа заключен лицом, хотя и дееспособным, но находившимся в момент совершения сделки в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими;
сделка совершена под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.
Признание договора займа недействительным осуществляется в судебном порядке (ст. 166 ГК РФ).
Если вы обращаетесь в суд для признания договора займа недействительным и применения последствий недействительности ничтожной сделки, срок исковой давности составляет три года. Он исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. Но если иск предъявлен лицом, которое не является стороной сделки, то срок исчисляется со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения, но во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки и начинает течь не ранее 01.09.2013. Если сделка не исполнялась, то срок исковой давности течь не будет (п. 3 ст. 166, п. 1 ст. 181 ГК РФ; ч. 9 ст. 3 Закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ; п. 101 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Для требований о признании договора займа недействительным и применения последствий недействительности оспоримой сделки срок исковой давности составляет год со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (п. 1 ст. 179, п. 2 ст. 181 ГК РФ).
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. В случае признания договора займа недействительным каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке (п. п. 1, 2 ст. 167, п. 1 ст. 431.1 ГК РФ).

Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/ Азбука права

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