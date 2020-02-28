Подозревают «коронавирус» и требуют приезда «скорой» заболевшие ОРВИ жители Бердска

Бердчане боятся опасного заболевания, поэтому при симптомах простуды они ставят себе диагноз 2019-nCoV. Количество вызовов увеличилось до 140 в сутки.

В период эпидемии ОРВИ необходимо надевать маски, направляясь в места с большим скоплением людей

Регистрируют большое количество вызовов, связанными с ОРВИ, в отделении скорой помощи горбольницы Бердска.

— Все боятся коронавируса, все боятся пневмонии. Звонят и говорят: немедленно приезжайте, послушайте, посмотрите на меня, у меня, наверное, коронавирус. И таких звонков очень-очень много, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 28 февраля заведующая отделением скорой помощи Елена Голубкова.

По словам Елены Голубковой, на фоне ОРВИ обостряются и другие заболевания. Поднимается температура. На каждый подъем температуры на один градус сердцебиение учащается на 10. Соответственно, объем циркулирующей крови в минуту тоже увеличивается, значит давление поднимается. Когда человек уже страдает повышенным давлением, это состояние у него увеличивается. Естественно, обостряются другие болезни. Обмен веществ усиливается, питание нарушается, тошнота, головная боль у некоторых провоцируется. И естественно, не столько по ОРВИ, как фоновое, отметила Елена Петровна.

— На конец 2019 года у нас в среднем было 90-100 вызовов в сутки. Сейчас у нас 130-140. И меньше не обслуживаем. Бывает и 160 в будние дни, — отметила Голубкова.

Как сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области, за 8 неделю 2020 года в Новосибирской области обратилось за медицинской помощью по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом 22 814 человек, темп прироста составил -0,4%. Рост заболеваемости регистрируется преимущественно за счет взрослого населения и детей с 7 до 14 лет, 15 лет и старше. За эпидемиологический сезон среди заболевших циркулируют вирусы парагриппа, также вирусы гриппа А/H1N1, В, вошедшие в состав вакцины, что гарантирует достаточную защиту от заболевания гриппом привитым лицам.

Основные защитные меры против нового коронавируса

Часто мойте руки

Часто мойте руки с мылом и водой или используйте спиртовой массаж рук, если ваши руки не являются заметно грязными. Почему? Мытье рук с мылом и водой или использование спиртового средства для рук устраняет вирус, если он находится на ваших руках.

Практикуйте респираторную гигиену

Когда вы кашляете и чихаете, закройте рот и нос согнутым локтем или тканью – немедленно выбросьте ткань в закрытую корзину и очистите руки с помощью спиртового средства для рук или мыла и воды. Почему? Закрывание рта и носа при кашле и чихании предотвращает распространение микробов и вирусов. Если вы чихаете или кашляете в свои руки, вы можете загрязнить объекты или людей, которых вы касаетесь.

Сохраняйте социальную дистанцию

Поддерживайте расстояние между собой и другими людьми, особенно теми, кто кашляет, чихает и имеет высокую температуру, не менее 1 метра (3 фута). Почему? Когда кто-то, кто заражен респираторным заболеванием, таким как 2019-nCoV, кашляет или чихает, они проецируют небольшие капельки, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, вы можете вдохнуть вирус.

Избегайте прикосновений к глазам, носу и рту. Почему? Руки касаются многих поверхностей, которые могут быть загрязнены вирусом. Если вы касаетесь своих глаз, носа или рта своими загрязненными руками, вы можете перенести вирус с поверхности к себе.

Если у вас есть лихорадка, кашель и затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью в ближайшее время.

Сообщите своему врачу, если вы путешествовали в районе в Китае, где 2019-nCoV был зарегистрирован, или если вы были в тесном контакте с кем-то, кто путешествовал из Китая и имеет респираторные симптомы. Почему? Всякий раз, когда у вас есть лихорадка, кашель и затрудненное дыхание, важно быстро обратиться за медицинской помощью, поскольку это может быть связано с респираторной инфекцией или другим серьезным состоянием.

Респираторные симптомы при лихорадке могут иметь круг причин, и в зависимости от вашей личной истории путешествия и обстоятельств, 2019-nCoV может быть одним из них.

Если у вас есть легкие респираторные симптомы и нет истории поездок в Китай или в пределах Китая, тщательно практикуйте основные средства гигиены органов дыхания и рук и оставайтесь дома, пока вы не поправитесь, если это возможно.

В качестве общей меры предосторожности, практикуйте общие гигиенические меры при посещении рынков живых животных, влажных рынков или рынков животноводческой продукции.

Обеспечьте регулярное мытье рук с мылом и питьевой водой после прикосновения к животным и продуктам животного происхождения; избегайте прикосновения к глазам, носу или рту руками; избегайте контакта с больными животными или испорченными продуктами животного происхождения. Строго избегайте любого контакта с другими животными на рынке (например, бездомными кошками и собаками, грызунами, птицами, летучими мышами). Избегайте контакта с потенциально загрязненными отходами животноводства или жидкостями на почве или конструкциях магазинов и объектов рынка.

Избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения.

Обращайтесь с сырым мясом, молоком или органами животных с осторожностью, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырыми продуктами, в соответствии с хорошими практиками безопасности пищевых продуктов.