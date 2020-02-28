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Вычеркнула пять дачных маршрутов из муниципального реестра власть Бердска

20:45 28.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь искать перевозчиков в СНТ «Вега», «Родничок», «Сосновка» и «Росинка» на дачный сезон будет региональный минтранс. В ведении мэрии остались перевозки на дачи у водозабора и у кладбища.

Вычеркнула пять дачных маршрутов из муниципального реестра власть Бердска
Дачи за Гуменкой остались в ведении транспортного отдела мэрии Бердска

Большинство дачных маршрутов в Бердске исключили из реестра муниципальных маршрутов регулярных городских перевозок. Соответствующее постановление подписал и. о. мэра Владимир Захаров 26 февраля. Но это не значит, что город останется без транспорта, идущего в СНТ, а дачники не смогут доехать на автобусах до своих садовых участков.

Из реестра муниципальных маршрутов в Бердске исключают следующие маршруты:
— № 21 «пл. Горького – с/о «Вега 1,2»;

— № 22 «Вокзал – с/о «Родничок»;
— № 24 «Торговый центр – с/о «Сосновка»;
— № 25 «ул. Горького – с/о «Вега 4»;
№ 26 «ДК Родина – с/о «Росинка».

Этим администрация приводит в соответствие закону свою работу в части пассажирских перевозок. Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в транспортном отделе мэрии, теперь большинством дачных маршрутов будет заниматься Минтранс Новосибирской области.

— Город не останется без сезонных маршрутов. Просто теперь конкурсы на поиск перевозчиков будет проводить региональное министерство транспорта, поскольку маршруты считаются пригородными. А это прерогатива Минтранса. Мы имеем право заниматься только внутригородскими маршрутами регулярных перевозок, — прокомментировали постановление «Курьер. Среда. Бердск» в отделе транспорта горадминистрации.

Отныне заказчиком перевозок по дачным маршрутам в Бердске будет не муниципалитет, а Минтранс. Как заверили в мэрии, дачники не пострадают: сохранится количество дачных автобусов, график движения и срок дачного сезона — с мая по октябрь. Кроме того, маршруты №20 и 23 остаются в ведении бердского транспортного отдела. Они не пересекают границу города — на водозабор, где расположено около двух десятков СНТ, и на кладбище, где находятся участки дачных обществ «Бытовик» и «Швейник».

Теперь отделу транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска в течение 15 календарных дней необходимо привести в соответствие технологическую документацию (расписания, паспорта, схемы).

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От редакции

Минтранс успеет провести конкурс?

Аноним, 28 февраля 2020 15:55
Курьер, не выставляйте фото этого моста, а то оно подрывает доверие к власти и авторитет мэра резко падает.
Аноним, 28 февраля 2020 22:40
Спасибо власти Бердска за заботу садоводов -жителей Бердска. Так просто взяли и вычеркнули. Представляю сколько будет волнений у бабушек,ведь уже рассаду посадили. Хоть власть обьясните а что дальше???????????????????? Когда конкурс ,будет и кто будет проводить????????????????? А почему вычеркнули и по какой пречине ?????????? Обьяснение какоето мутное. Председателям нужно пошевелиться ,чтобы не остаться без транспорта.

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