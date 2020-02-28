Передавать показания приборов учета воды с марта станут по-новому в Бердске

Изменились сроки предоставления показаний счетчиков. Отныне их необходимо передавать в РКЦ для начисления платы с 22-го по 25-е число каждого месяца.

Практически в каждой бердской квартире стоят приборы учета воды

С марта изменились сроки передачи показаний приборов учета коммунальных ресурсов для жителей Бердска. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов, отныне показания счетчиков для начисления платы необходимо передавать с 22-го по 25-е число каждого месяца.

— В феврале мы принимали, как всегда, с 23-го по 26-е число. Но в марте сроки изменятся. Это связано с июльским 2019 года постановлением правительства №897, которое вносит изменения в акты, касающиеся договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 28 февраля, Масимов.

Он отметил, что показания счетчиков, переданные после 25-го числа, не будут учитываться в начислении платежей. Директор РКЦ попросил бердчан учитывать этот факт.



— Проблем с передачей показаний приборов учета у нас нет. Каждый собственник делает это так, как ему удобно, — сам приходит в кассы РКЦ, по телефону или через интернет сообщает цифры. Это не важно, лишь бы успеть в установленные сроки, — подчеркнул Рамиз Рафигович.

Справка

Из постановления правительства РФ №897 от 13 июля 2019 года

Принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, сеть Интернет и др.), и использовать показания, полученные не позднее 25-го числа расчетного месяца.