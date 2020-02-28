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Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске

21:19 28.02.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Никаких нормативно-правовых актов по назначению и выплате данного пособия в Центр социальной поддержки населения не поступало. Когда это произойдет, родителей известят через СМИ.

Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске
Пособие на детей от 3 лет и старше получают около 2500 малоимущих семей в бердске
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске

Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и НовосибирскеПособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в БердскеЕщё 79 новостей

С нетерпением ждут выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет семьи в Бердске. Многие мамы уже сходили Центр социальной поддержки населения, где получили ответ — закон о назначении и выплате детских пособий на детей от 3 до 7 лет еще не вышел.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Центра поддержки населения Светлана Казакова, обращения по поводу выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет к ним поступают. Бердчанам дают разъяснения, что на сегодняшний день никаких нормативно-правовых актов по назначению и выплате данного пособия в Центр социальной поддержки населения не поступало.

— После появления порядка предоставления выплаты граждане будут проинформированы об этом через средства массовой информации, — отметила Светлана Казакова.

По данным Центра социальной поддержки населения, пособия на детей от 3 лет и старше получают порядка 2500 семей, у которых доход ниже прожиточного минимума.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу.

В 2020 году семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, уже получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3-х лет. Размер выплат зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В зависимости от региона ежемесячные выплаты составляют более 11 000 рублей на одного ребенка. Из федерального бюджета выплачивают пособия на 3-го и последующих детей в 75 субъектах Федерации, включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России. Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия.

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