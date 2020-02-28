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Новолуние: Как молодая Луна влияет на психику жителей Бердска

17:00 28.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Астролог из Новосибирска Владимир Агастьянов рассказал, что Луна — скоротечна. Новолуние в созвездии Овна дает импульс начала новых дел. На личном уровне люди могут стать более активными, но и конфликтов не избежать.

Новолуние: Как молодая Луна влияет на психику жителей Бердска
Луна — скоротечна

Сегодня, 28 февраля, жители России и Бердска переживают 24 лунный день — день огромных сил. При этом энергетика живительных сил Солнца идет на спад. Это период, когда процессы в человеческом организме и психике ослаблены и не защищены. Эмоциональное состояние человека угасает, но рациональная составляющая еще велика. Время мудрости и размышления.

Астролог Владимир Агастьянов из Новосибирска рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что психоэмоциональное состояние человека зависит от того, в какой комбинации сейчас находится Луна.

— Луна сейчас находится в созвездии Овна. Новолуние — это просто импульс. Луна очень скоротечна. Она всего лишь 2,5 дня идет по одному знаку. Я открываю новости и наблюдаю ситуацию в Сирии и Турции. Она будет набирать обороты. Я анализировал положение планет, их энергетического статуса. В такую комбинацию в небесной сфере в ранней эпохе, когда не было ядерного оружия, глобальных инструментов сдерживания, начинались войны. Сейчас от Сатурна и Юпитера идет мощная энергия и она начинает все разрывать, — рассказывает Владимир.

Если говорить о Новолунии в созвездии Овна, то это дает импульс начала новых дел. На личном уровне люди могут стать более активными, появляется интерес развития своих проектов, начинаний, появятся новые идеи. Но не всегда это будет успешно, потому что Овен знак некой поспешности. Нужно все хорошо продумывать, советует астролог.

— В реальных зодиакальных созвездиях Марс находится в созвездии Стрельца в соединении с Юпитером и лунным южным узлом — Кету. Происходят очень серьезные переосмысления законов. Стрелец представляет законодательство, а Кету — определенный хаос, беспорядок, когда духовные цели превалируют над материальными. Но это часто провоцирует не духовные реализации, а психологические процессы. Сейчас люди чаще обращаются с проблемами и конфликтами. Нынешнее новолуние в созвездии Овна может привести много проблем, — подытожил Владимир Агастьянов в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 28 февраля.

Все же, психика человека страдает в период появления молодой Луны. Апатия и вспыльчивость – не единственное, что может ожидать людей в это время. Некоторые, чувствуя непонятную тоску, могут впадать в депрессии. В Новолуние самооценка человека занижена – она не желает повышаться, что бы вы не делали. Переживать не нужно, потому что это явления нормально, а психологи рекомендуют:

Принять и осознать – благодаря этому можно облегчить душевное состояние, сохранить самообладание и не вогнать себя в еще большую депрессию;
Понять, что это скоро пройдет – после любого спада всегда наступает стремительный подъем, и настроение не исключение. Достаточно внести эти две коррективы в свое мышление, как период Новолуния покажется вам не таким уж и тягостным.

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