Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина копия своих звездных родителей

Темные кудри и красивые глаза Гарри — от папы, а милые кучеряшки и круглый овал лица у Лизы — от мамы.

Подросшие дети Пугачевой и Галкина очень похожи на своих родителей

Шесть лет назад, когда страна узнала о рождении двойняшек в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой многие говорили, что дети не их и Алла Борисовна не может быть их биологической матерью. Но теперь, спустя годы, не нужны никакие доказательства, того, что это дети звездных родителей.

Харизматичная Лиза и покладистый Гарри, как будто копии своих родителей. Сегодня видео детей собирают миллионы просмотров в социальных сетях. Это не удивительно, ведь дочка унаследовала от своих родителей отличный слух и музыкальные способности, а сынок не равнодушен к технике.

Родители стараются не баловать своих детей лишний раз. Пугачева говорит, что у каждого из них есть свои личные обязанности, так же в семье существует определенная система наказания за провинности.