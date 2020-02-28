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Войну и распад Украины до 2026 года предрек астролог из Новосибирска

20:18 28.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Владимир Агастьянов уверен, что в ближайшие 6 лет у России есть огромная возможность нарастить экономическую и политическую мощь.

Войну и распад Украины до 2026 года предрек астролог из Новосибирска
Глобальные изменения в мире произойдут течение 6 лет, предрек астролог из Новосибирска

Сегодня, 28 февраля, жители России и Бердска переживают 24 лунный день — день огромных сил. При этом энергетика живительных сил Солнца идет на спад.

По словам новосибирского астролога Владимира Агастьянова, через полтора-два месяца Марс наберет силу в созвездии Козерога. В этот период могут быть очень интересные и непредсказуемые события в мире.

— В этот период могут произойти события в политической сфере. Например, обострение политического кризиса. Это очень вероятно. Обострение военных действий, отношений с Украиной. Мой прогноз по Украине — ее полный распад, ведь она потеряла свою элиту. Это инструмент против России, — высказал свое мнение Владимир в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 28 февраля.

По его словам, еще 5 лет назад, когда астролог просчитывал транзиты Юпитера и Сатурна, он ожидал, что планеты наберут силы. Но уже после празднования Нового года 2020 начались мощные перемены в стране.

— Это все только начало. Вероятность очень серьезных боевых действий 99% с точки зрения астрологии. Все сдерживается договоренностями и наличием ядерного оружия. Пока Юпитер идет по созвездию Стрельца, будет очень серьезная встряска. Я могу точно сказать сегодня, что через 6 лет мы мир не узнаем. Он очень сильно меняется. На сегодняшний день меняется архитектура мира, сложившаяся после второй мировой войны. Мой прогноз по России достаточно оптимистичен. Россия считается страной Водолея, а Сатурн усиливает его позиции. Есть все шансы поднять экономику, политическую сферу и укрепить позиции в мире, — резюмирует Владимир Агастьянов.

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От редакции

Верите в прогноз?

Аноним, 28 февраля 2020 22:15
нам бы про Россию матушку
Новый мэр, 28 февраля 2020 23:47
Астрологу надо больше на небо смотреть,а не в телевизор.

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