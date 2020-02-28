Оторвало руку и изувечило лицо пенсионеру на заводе в Омске

Трагедия произошла в поселке Береговом вчера, 26 февраля. По данным источника портала Om1.ru, 68-летнему мужчине, работавшему на токарном станке в одном из цехов, зажало руку.
Механизм буквально вырвал конечность пенсионеру. Мужчина был доставлен в БСМП-1, где врачи диагностировали у него травматическую ампутацию левой руки, травматический шок и рваную рану левой щеки. За жизнь пациента сейчас борются врачи.
Расследованием несчастного случая предстоит заняться региональной инспекции труда. Восстановление после ампутации руки займет у пенсионера несколько месяцев.
Источник: om1.ru
наверно новая вырастит и восстановится бред!